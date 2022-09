Alpinisti dispersi sulle Alpi Apuane, recuperati

Due alpinisti dispersi sulla parte nord del Pizzo d’Uccello sulle Alpi Apuane sono stati recuperati questa mattina dal personale della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Carrara e Lunigiana.

L’attivazione dei soccorsi è arrivata nella serata di ieri dal numero unico d’emergenza, che ha allertato vigili del fuoco e 118. Tramite telefono i due uomini, che avevano perso l'orientamento mentre procedevano lungo la via alpinistica Oppio Colnaghi, hanno fornito le prime indicazioni ai soccorritori per far capire la loro posizione.

Dalle prime foto inviate sembrava che si trovassero più a destra sulla parete ma poi intorno alle 22.30 è stata accertata dai tecnici del Sast la loro posizione. Viste le buone condizioni di salute e per evitare probabili scarichi di pietre dall’alto, l’intervento tramite elicottero è stato programmato per le prime luci dell’alba di stamani. Alle 7, infatti, l’elisoccorso Pegaso 3 è decollato dalla base di Cinquale in assetto più leggero, imbarcando il capostazione dell’unità di Carrara in appoggio al tecnico di elisoccorso. Sono stati effettuati due recuperi tramite verricello, che hanno messo al sicuro i due alpinisti che poi sono stati portati alla base di Massa Cinquale. I due uomini, uno originario di Chamonix e uno proveniente dalla provincia di Como, sono stati quindi riaccompagnati alle proprie macchine.