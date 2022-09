Kabul, kamikaze si fa esplodere in aula tra gli studenti: 32 morti e oltre 40 feriti

Trentadue persone sono rimaste uccise e oltre 40 ferite in un attentato suicida, seguito da una sparatoria in un un centro educativo a ovest di Kabul: lo ha riferito una fonte del governo afgano ad Al-Jazeera. L'esplosione è avvenuta all’interno del centro educativo «Kaj" nel quartiere di Dasht al-Barshi, abitato da sciiti, secondo l'Associated Press. Il portavoce della polizia di Kabul Khaled Zadran ha confermato l'esplosione e ha detto che la polizia avrebbe fornito maggiori informazioni in seguito. L'aggressore ha sparato alla guardia dell’istituto, poi ha preso d’assalto l’aula e fatto detonare la sua cintura esplosiva tra gli studenti.

Lo stesso centro educativo «Kaj», nel quartiere di Dasht al-Barshi, abitato da sciiti, era stato preso di mira nel 2018.