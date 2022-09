Viaggia sull'A1 col cronotachigrafo manomesso, multa di 1.732 euro

Da Bologna a Napoli con il cronotachigrafo alterato e per un camionista è scattata una multa da 1.732 euro e il ritiro immediato della patente da parte della Polizia stradale. Nei guai è finito un autotrasportatore della provincia di Salerno, 47 anni, incappato in un controllo sull'Autostrada del Sole, la notte del 27 settembre. Era partito da Bologna per raggiungere Napoli.

Ma è stato fermato all’altezza di Firenze, secondo quanto ricostruito, e gli agenti hanno scoperto che viaggiava con il cronotachigrafo manomesso. Uno stratagemma, spiega la Polstrada, usato per sforare i limiti di velocità e quelli delle ore di guida. L’apparecchio, una sorta di 'scatola nerà dei mezzi pesanti, presentava discordanze sull'attività del camion. Gli agenti, addestrati all’esame di questi strumenti, hanno approfondito il controllo accertando che le registrazioni erano pilotate dall’autista. Attraverso un telecomando modificava sia il numero delle ore di guida e di riposo, sia la velocità registrata.