Stefania Battistini, inviata Rai, spiega la guerra ai bambini

Ieri a Conselice (Ravenna) in occasione del 16° anniversario del Monumento alla stampa clandestina e alla libertà di stampa, in piazza con le autorità locali, si sono trovati studenti e giornalisti. Si rinnova dunque il patto di collaborazione fra il sindacato dei giornalisti e il Comune che l'anno scorso ha portato alla costituzione dell'Osservatorio permanente per la vigilanza e il monitoraggio sulla libertà di stampa.

Tra i vari interventi, quello dell'inviata del Tg1 Stefania Battistini che ha spiegato ai ragazzi l'impatto dello scoppio della guerra in Ucraina.

Fra i tanti interventi, anche quelli del segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso e del presidente dell'Aser Matteo Naccari.

Riconoscimento speciale per Stefania Battistini e il collega Nello Scavo, cronista di Avvenire.