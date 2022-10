Tifosa del Bari mostra il perizoma allo stadio. Polemiche e apprezzamenti: «Con OnlyFans guadagno 5mila euro al mese»

Ci aveva già provato contro la Spal, ma senza questo successo. A dire il vero si è spogliata un po' di più questa volta, rimanendo in perizoma e top, quasi un costume, dopo essersi abbassata i pantaloni. Coyote Cutee (così si chiama) ha provocato qualche polemica e tanti apprezzamenti sui social e allo stadio dove, per tifare il suo Bari, si è mostrata quasi come mamma l'ha fatta. La foto è diventata subito virale sui social network. Lei, nel post ha scritto "FORZA BARI questa foto ha creato molto scalpore ma l'ho fatta in onore della mia amata Bari", e commentato intervistata "Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole di donna". Ha 21 anni ed è diplomata al liceo scientifico Arcangelo Scacchi di Bari, la tifosa è prossima alla laurea in Comunicazione digitale all'Università di Urbino ed è abbonata in Curva Nord allo stadio San Nicola. E' anche molto attiva su OnlyFans, dove arriva a guadagnare cifre da capogiro. "Lavorando come faccio io, sono arrivata a guadagnare tra i 4 e i 5mila dollari al mese, a seconda dei casi. Si parla di cifre al lordo, perché ho una partita iva e dai guadagni vanno scalate le tasse".