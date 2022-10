A Miradolo Christo, l'artista che ha impacchettato monumenti

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - A poco più di due anni dalla scomparsa di Christo Vladimirov Javacheff, il Castello di Miradolo dedica una mostra a Christo e Jeanne Claude, la coppia che ha impacchettato monumenti in tutto il mondo rivoluzionando il concetto di opera d'arte. Christo and Jeanne Claude Projects, al via domani fino al 16 aprile 2023, espone disegni, collages, fotografie e video delle loro opere più famose, insieme a opere di alcuni artisti del Nouveau Réalism - Klein, Spoerri, Rotella, Arman e Raysse - e della Land Art che hanno influenzato la loro produzione artistica e il loro pensiero. Curata da Francesco Poli, Paolo Repetto e Roberto Galimberti, con il coordinamento di Paola Eynard, la mostra, realizzata dalla Fondazione Cosso grazie alla collaborazione con la Christo and Jeanne-Claude Foundation, presenta sessanta opere con un'ampia sezione fotografica e proiezione dei video che documentano la realizzazione delle monumentali installazioni artistiche. Da 5.600 Cubicmeteres Package di Documenta IV a Kassel (1968), struttura gonfiabile in polietilene alta circa 85 metri, a The London Mastaba (2018), l'opera monumentale sul Serpentine Lake di Hyde Park formata da 7.506 barili dipinti ed impilati uno sull'altro a formare un tronco di piramide galleggiante. Da Valley Curtain (1972) il telo di 380 metri che ha colorato di arancione la vallata di Rifle in Colorado, a The Floating Piers (2016), la passerella di 3 chilometri che nel 2016 ha fatto camminare oltre un milione di persone sulle acque del lago d'Iseo. E poi ancora Over The River (1992-2017, non realizzata), The Gates (2005), il percorso di 30 chilometri di "portici" che ha attraversato il Central Park di New York, The Pont Neuf Wrapped (1985), l'imballaggio del più antico ponte di Parigi, e l'impacchettamento del Reichstag di Berlino (1995) .A questo nucleo centrale, si affiancano due sezioni. L'esposizione sarà accompagnata da un'inedita installazione sonora a cura del progetto Avant- dernière pensée. (ANSA).