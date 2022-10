Troppo cara (e nessuno l'acquista), anche l'American Airlines elimina la prima classe

L’American Airlines elimina la prima classe sui voli internazionali, è troppo cara e i passeggeri non l’acquistano. Lo riferisce Cnn citando una teleconferenza tra la compagnia aerea americana e gli investitori. Al posto della prima classe, American Airlines offrirà più posti in business. «La prima classe non ci sarà più ad American Airlines - ha spiegato il chief commercial officer Vasu Raja - per la semplice ragione che i passeggeri non l'acquistano». Raja inoltre ha aggiunto che la qualità dei posti in classe business è migliorata notevolmente e viene richiesta sempre di più. American Airlines non è la prima compagnia aerea americana ad eliminare la prima classe, Delta lo ha già fatto nel 1998 mentre United nel 2016.