Dall'Olanda verso il Parmense con un carico di latticini: ma nell'autocisterna c'era anche cocaina per tre milioni

La cocaina era nascosta nell’autocisterna: 40 kg in tutto, per un valore commerciale di circa 3 milioni di euro. La scoperta è stata fatta dalla polizia stradale nel corso di un controllo all’altezza del casello di Novara Est della A4 Torino-Milano. Due italiani sono stati arrestati.

Il mezzo era un autoarticolato composto da motrice e cisterna, immatricolato in Italia, proveniente dai Paesi Bassi e diretto verso la provincia di Parma con un carico di latticini. Fra le circostanze che hanno insospettito gli agenti vi era il fatto che la cisterna - rispetto agli alti costi gestione del trasporto - fosse solo parzialmente piena: uno degli scomparti risultava addirittura vuoto. La droga, suddivisa in 37 panetti, era in due borsoni. Il veicolo, del valore di oltre 500 mila euro, e l’intero carico di latticini, pari a 265 quintali, sono stati sequestrati.