Ladri in casa Hernandez, Zoe: "Ho rischiato la vita per mio figlio"

«E' stato un incubo. Come qualsiasi madre ho fatto di tutto per proteggere mio figlio, anche sbagliando e mettendo in pericolo la mia vita». Così Zoe Cristofoli, modella e influencer moglie del calciatore del Milan Theo Hernandez, racconta su Instagram la rapina subita nella sua casa di Cassano Magnago (Varese), dove due giorni fa è stata sorpresa mentre era sola con il suo bimbo di sei mesi.



«Grazie a tutti per esservi preoccupati per noi, grazie ai nostri amici e alle nostra famiglie - prosegue - oggi stiamo meglio, abbiamo passato l’esperienza più brutta della nostra vita soprattutto perchè era impossibile chiamare aiuto. E’ stato un incubo, però oggi siamo qui e questa è l’unica cosa che conta davvero. Non ho mai pensato un secondo al furto, spero che queste persone paghino per la violenza fatta. Mi prenderò il mio tempo anche se è giusto tornare a vivere una vita normale». (ANSA).