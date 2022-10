Bonomi: "Apprezzate le parole di Meloni su Europa, lavoro, imprese". Landini: "La premier si confronti presto con noi"

«Abbiamo apprezzato molto innanzitutto l’aver riaffermato la collocazione internazionale italiana, quindi in Europa e atlantista, e abbiamo particolarmente apprezzato il fatto di aver messo al centro anche il tema del lavoro a 360 gradi, un tema sul quale credo il Paese nei prossimi mesi deve fare delle grandi riflessioni. Ed è ovvio che condividiamo che senza l’industria non c'è l’Italia, ma non lo diciamo per una questione corporativa, lo dicono i numeri». Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato dal Tg1 commenta l’intervento programmatico della presidente del Consiglio ,Giorgia Meloni, alla Camera.

La Cgil chiede al nuovo Governo di aprire un confronto su temi essenziali come una riforma fiscale che aumenti il netto in busta paga dei lavoratori dipendenti e il reddito dei pensionati, ma affronti anche il tema della precarietà. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini in una intervista a Rainews24, sottolineando che nel discorso alla Camera di Giorgia Meloni c'è stata coerenza con quanto detto in campagna elettorale. " Non ho sentito, parlare di tassazione degli extraprofitti - ha detto - di intervento sulle bollette, di una vera riforma fiscale che aumenti il netto in busta paga.

Se parlando di giustizia fiscale si pensa al condono la Cgil non è d’accordo. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. «Il condono fiscale - ha detto parlando al salone della giustizia - non è strada da seguire. Landini si è detto contrario all’ipotesi di una riduzione del cuneo fiscale in parte per imprese e in parte per i lavoratori. «La prima priorità - ha detto - è il reddito dei lavoratori. I 200 euro che sono stati dati e i 150 che arriveranno a novembre -ha detto - sono insufficiente ad affrontare quello che sta succedendo, c'è un’emergenza, ci deve essere un provvedimento immediato».