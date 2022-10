I fumetti di Zerocalcare sui francobolli italiani: un invito a tornare a scriversi

Un invito a tornare a scrivere e quindi alla posta «fisica»: questo il messaggio dei tre francobolli emessi oggi per la giornata della filatelia, affidati alla matita del fumettista Zerocalcare.

I tre francobolli (tutti validi per la posta ordinaria spedita in Italia) mostrano così personaggi tipici dei fumetti di Zerocalcare (lo stesso Zerocalcare, Lady Cocca e l’Armadillo) impegnati a scrivere o recapitare una lettera o leggerla. La tiratura è cospicua: oltre un milione e mezzo di esemplari.

I tre francobolli sono proposti anche raccolti in un apposito foglietto di100.000 esemplari. Il foglietto sottolinea il messaggio con scritte sui bordi in cui si legge: «siamo così ossessionati dal comunicare che ci dimentichiamo il piacere di scrivere» e «tornare a scrivere» (slogan che compare anche sui singoli francobolli).

L’annullo speciale «primo giorno di emissione» è disponibile a Lucca, dove proprio oggi si è aperto il Festival «Lucca Comics».