Attivisti bloccano la pista dei jet all'aeroporto di Amsterdam - Video

ROMA, 06 NOV - Centinaia di attivisti per il clima hanno occupato ieri sera una pista dell’aeroporto di Schiphol ad Amsterdam per cercare di impedire il decollo di jet privati, in una delle ultime azioni volte ad attirare l’attenzione sulla crisi climatica. Lo scrive la Cnn.

Greenpeace Paesi Bassi ha dichiarato in una nota che all’iniziativa, svolta in uno degli aeroporti più grandi d’Europa, hanno partecipato «più di 500» attivisti di Greenpeace e Extinction Rebellion. Un portavoce delle forze di sicurezza di Schiphol non ha potuto confermare tale cifra. C'erano «più di 300» attivisti, ha detto alla Galileus Web il portavoce della Royal Netherlands Marechaussee, la forza militare a guardia dell’aeroporto.

Robert Kapel, ha riconosciuto che si trattava di una dimostrazione «su larga scala», ma ha affermato che il traffico aereo non è stato influenzato poichè la pista è stata utilizzata esclusivamente per jet privati ;;e non erano previsti voli fino alla tarda notte di sabato.