Pernigotti richiama alcuni lotti di gianduiotti e cremini

ANSA - Il ministero della Salute ha reso noto che a scopo precauzionale, la Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria) ha disposto il ritiro dal commercio di alcuni lotti di gianduiotti e di cremini, per possibile presenza di corpi estranei, ovvero per una contaminazione da plodia allo stadio larvale, note come "farfalline della farina", minuscoli insetti innocui per l’uomo. Per le confezioni da 150 grammi dei "Gianduiotto - Praline di cioccolato alle nocciole gianduia" e "Cremino - Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola" prodotte da Pernigotti.

Nel primo caso interessati i lotti/scadenze L4D 10.04.24 / L4D 13.04.24 / L4D 19.04.24; nel secondo quelli 13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24.

L’invito ai clienti è di non consumare il prodotto e di riportare le confezioni al punto vendita d’acquisto.