Alessia Piperno è tornata a casa: "Sono stati 45 giorni molto duri"

«Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata». Queste le prime parole di Alessia Piperno, la giovane blogger romana, appena atterrata in serata a Ciampino da Teheran, finalmente libera grazie a un delicato lavoro delle autorità italiane svolto lungo un «doppio canale», quello diplomatico e quello dell’intelligence.



La giovane, rientrata a Roma dopo un mese e mezzo di prigionia, è stata ricevuta dai genitori, insieme alla premier Giorgia Meloni e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: un’accoglienza all’insegna della sobrietà, volutamente lontana da telecamere o fotografi.