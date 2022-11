Pesaro, giovane donna muore tre giorni dopo il matrimonio

Sabato si è sposata, martedì è stata stroncata da un malore. Mara Angelini, 30 anni, è morta all’ospedale di Pesaro dove era stata ricoverata in gravi condizioni dal giorno precedente. Mara Angelini aveva 30 anni, viveva a Gabicce e lavorava a Cattolica come segretaria della Fisiolab.

«Stavamo insieme da alcuni anni - racconta il marito Alessandro Baldelli - e sabato ci siamo sposati con una cerimonia intima in Comune a Vallefoglia. Avevamo in programma di organizzare una grande festa a maggio».

Lunedì mattina Mara ha iniziato a sentirsi male e perdere conoscenza. Il 118 l’ha portata all’ospedale di Pesaro dove il giorno dopo è morta. I medici hanno parlato di un aneurisma all’arteria femorale.

Il funerale si svolgerà oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Montecchio, nel Pesarese.