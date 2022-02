Vlahovic "Alla Juve per lavorare e vincere"

TORINO (ITALPRESS) - Dusan Vlahovic si presenta alla Juve: "Qui per lavorare e per vincere. Questa è una maglia gloriosa. Sono molto emozionato e orgoglioso di aver firmato per questo club". L'attaccante serbo ha le idee chiare, saluta la sua ex squadra, la Fiorentina, poi Firenze, e ringrazia tutte le persone con le quali ha lavorato in Toscana. Poi abbraccia i nuovi tifosi, la sua famiglia e i suoi agenti. "Sono pronto a dare il massimo per raggiungere grandi risultati. Nel Dna della Juve ci sono combattere, soffrire e vincere. Le stesse cose del mio carattere: per questo ho fatto questa scelta di venire qui", ha detto ancora Vlahovic. "Il 7 non significa niente per me, non ha un peso particolare. Era il numero più vicino al 'mio' 9. Il primo obiettivo è trovare amicizia e familiarità nell'ambiente Juve: questo è un passo fondamentale per arrivare a traguardi importanti. Questo è il club più grande d'Italia. Qui si punta sempre agli obiettivi più alti e, ripeto, sono molto contento di essere qui", ha aggiunto l'attaccante serbo. "Voglio lavorare per migliorare, fisicamente e di testa. Sono arrivato qui per aiutare i compagni: mi metto a disposizione del tecnico per arrivare a centrare i nostri obiettivi", ha proseguito Vlahovic. "Ho parlato con Allegri. Ma ancora non abbiamo discusso di ruolo e tattiche varie. Sono a disposizione e farò tutto quello che mi chiederanno il mister e i compagni. Voglio entrare il prima possibile negli schemi: sono pronto a tutto, ad attaccare e anche a difendere. Io devo pensare solo a giocare e a inserirmi presto", ha concluso l'ex Fiorentina. (ITALPRESS). pdm/red 01-Feb-22 12:16