Crisci confermato presidente dell'Unrae

ROMA (ITALPRESS) - "Il settore automotive sta percorrendo in questi anni un cammino molto impegnativo verso il futuro, attraverso una trasformazione radicale con ingenti investimenti - da parte dei costruttori - sulle nuove tecnologie ambientalmente sostenibili. L'Unrae dovrà essere protagonista di questa nuova fase, svolgendo un ruolo guida, per continuare a garantire la salute di un settore indispensabile alla crescita economica del nostro Paese. Il nostro impegno è far sì che l'Unrae diventi sempre più il punto di riferimento delle Istituzioni, per fornire ai decisori il necessario supporto di idee e informazioni, da tradurre nelle scelte migliori per governare la transizione energetica del settore". Così Michele Crisci, presidente e Ad di Volvo Car Italia, rieletto dall'assemblea generale dei soci 12° presidente dell'Unrae per il triennio 2022-2025. Nel suo discorso di insediamento, il presidente indica con chiarezza le varie direttrici lungo le quali si muoverà l'Associazione che rappresenta le Case estere operanti nel nostro Paese nei vari comparti automotive. Crisci ha dunque ringraziato i soci per la rinnovata fiducia accordatagli, assicurando che si adopererà "affinché l'Unrae tenga sempre alti il valore aggiunto per le associate e la credibilità nei confronti degli stakeholder esterni. A tal fine proseguirà il rafforzamento del Centro Studi e Statistiche Unrae, già parte del Sistan dal 2013, delle collaborazioni con altre istituzioni anche accademiche, per elaborare analisi, studi e osservatori che ne consolidino il prestigio come principale fonte di dati e informazioni sul settore automotive. In questo contesto - ha aggiunto - intendiamo ampliare i servizi forniti da Unrae attraverso la società controllata Rae '88, che gestisce un sistema di banche dati unico in Italia per capillarità e accuratezza delle informazioni. Nei prossimi anni - ha sottolineato Crisci - tutto il comparto dovrà lavorare per fare in modo che i fondi stanziati dal Pnrr, dal Dl Energia e dalla riforma fiscale siano impiegati in modo altamente produttivo per tutti gli operatori della filiera. È fondamentale che i fondi siano indirizzati ad accompagnare la transizione energetica, senza imposizioni dogmatiche e senza sacrificare la neutralità tecnologica, accelerando il ricambio del parco veicolare circolante per ridurre l'impatto ambientale della mobilità. Con questi impegni che il mondo dell'automotive ha di fronte - ha concluso - è quanto mai opportuno che tutte le associazioni della filiera trovino momenti di collaborazione verso obiettivi comuni, lavorando in modo convergente per raggiungere un traguardo che rappresenti gli interessi di tutto il settore". In occasione dell'assemblea, i soci Unrae hanno anche eletto Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri, confermando i membri uscenti che hanno fornito la propria disponibilità per un nuovo mandato. Gli stessi sono così costituiti: presidente Michele Crisci - Volvo Car Italia. Consiglio Direttivo: Giuseppe Bitti - Kia Italia; Andrea Crespi - Hyundai Motor Company Italy: Massimiliano Di Silvestre - Bmw Italia; Fabrizio Faltoni - Ford Italia; Raffaele Fusilli - Renault Italia; Pietro Innocenti - Porsche Italia; Radek Jelinek - Mercedes-Benz Italia; Luigi Luca' - Toyota Motor Italia; Simone Mattogno - Honda Motor Europe; Massimo Nalli - Suzuki Italia; Massimo Nordio - Volkswagen Group Italia; Roberto Pietrantonio - Mazda Motor Italia; Marco Santucci - Jaguar Land Rover Italia; Paolo A. Starace - DAF Veicoli Industriali; Marco Toro - Nissan Italia. Collegio dei Revisori dei Conti, membri effettivi: Giovanni Dattoli - Volvo Trucks Italia; Enrique Enrich - Italscania; Marco Lazzoni - MAN Truck&Bus Italia. Membri supplenti: Simone Mattogno - Honda Motor Europe; Maurizio Pompei - Mercedes Benz Trucks Italia. Collegio dei Probiviri. Membro effettivo: Giorgio Binarelli - Zanotti Transblock Italia; Giancarlo Mirandola - Midi Europe; Pierre Sirolli - Renault Trucks Italia. 27-Apr-22