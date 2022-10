A Suzuka pole per Verstappen, ma è sotto investigazione

Max Verstappen è in pole position nel Gran Premio del Giappone di Suzuka. Il pilota olandese chiude la Q3 con il tempo 1'29"304 davanti alle Ferrari di Leclerc (secondo a 10 millesimi) e Sainz (a 57 millesimi), ma è investigato per un errore commesso nel secondo run in Curva-2.

Per la certezza della pole, pertanto, bisognerà attendere l'esito dell'investigazione dei Commissari sul malinteso avuto con Norris. "Stavo riscaldando le gomme e in quel momento Lando ha provato a superarmi, è stato un grande spavento, sono molto felice per la pole", il commento dell'olandese. Quarto posto per l'altra Red Bull, quella di Sergio Perez (+0.405). Più indietro tutti gli altri. In terza fila partiranno Ocon (Alpine, a +0.861) ed Hamilton (Merceds, +0.957). Quarta fila per Alonso (Alpine, +1"018) e Russell (Merceds, +1"085). Completano la top ten Vettel (Aston Martin, +1"250) e Norris (McLaren, +1"699).

«Dieci millesimi sono niente, peccato, è sempre bello ottenere la pole, ma siamo contenti per le prestazioni. Un set di gomme risparmiato domani può fare la differenza, soprattutto quando la pista si asciugherà. Con le gomme morbide si può avere un vantaggio. La partenza? La studiamo ogni gara, la domenica mattina cerchiamo di capire le traiettorie migliori nell’intero primo giro. Domani la partenza è importante, il primo giro conterà molto». Lo ha detto Mattia Binotto, team principal della scuderia Ferrari, parlando a Sky dopo la fine delle qualifiche del Gp del Giappone.

«In queste qualifiche - aggiunge - si è girato poco sull'asciutto, è normale che durante le qualifiche i piloti prendano confidenza con la pista e l’adattabilità della vettura. La manovra di Verstappen? Penso sia stata azzardata, era un giro di lancio e non di qualifica. Vediamo cosa decideranno».

A proposito della vicenda del 'budget cap', Binotto aggiunge: «Se c'è una discussione in atto, si vede che ci sono dei punti poco chiari. Alla fine penso che qualcosa verrà fuori, in modo trasparente e chiaro. Bisogna vedere cosa verrà concesso. Con la Fia ci sono stati scambi continui, personalmente sono un pò pessimista sul verdetto della Federazione internazionale».