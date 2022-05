Naomi a Cannes in Valentino: una bellezza esplosiva che sfida il tempo

Ha da poco compiuto 52 anni Naomi Campbell: si è presentata al Festival di Cannes indossando un abito Valentino della collezione Anatomy of Couture per la primavera estate in corso.

Scollo a V, gonna ampia e sagomata nera, spalline con due fiocchi bianchi, unico dettaglio di colore.

E' arrivata con la bambina di cui è diventata mamma un anno fa, di cui non ha ancora rivelato il nome.