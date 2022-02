Il System Integrator, perchè la tua azienda ne ha bisogno

La figura professionale del system integrator è diventata sempre più centrale nelle aziende. Anche in virtù delle innovazioni promosse da Impresa 4.0, sono sempre di più gli imprenditori che decidono di rivolgersi a questo tipo di professionisti. In che contesti un System Integrator può veramente costituire un valore aggiunto?

System Integrator, la definizione

Il System Integrator è uno specialista (o un'azienda) che si occupa di integrazione di sistemi. Il suo compito è quello di far dialogare tra loro sistemi apparentemente diversi e "incompatibili", allo scopo di creare un ambiente unico in cui tutto contribuisce a uno scopo comune. Questa caratterizzazione, sebbene sia presente un po' in tutti i campi dell'industria, diventa particolarmente calzante quando parliamo di information technology (IT).

Uniontel, con i suoi quasi 42 anni di esperienza, si adatta perfettamente alla definizione. Prendendo in esame una ditta, anche piccola/media (non è necessario infatti muoversi solo su realtà di una certa dimensione), ecco un elenco di ciò che è essenziale alla gestione del business.

Per lavorare fluidamente, ci sarebbe bisogno di:

un centralino , magari VOIP o cloud, per non rischiare una rapida obsolescenza (tipo quelli che funzionavano con le linee ISDN). Questo sistema telefonico può essere composto da telefoni fissi, o da cordless e questi ultimi possono anche essere dei dect;

, magari VOIP o cloud, per non rischiare una rapida obsolescenza (tipo quelli che funzionavano con le linee ISDN). Questo sistema telefonico può essere composto da telefoni fissi, o da cordless e questi ultimi possono anche essere dei dect; un cablaggio della struttura fatto bene, in modo che le postazioni possano essere adeguatamente collegate secondo le necessità ed eventualmente prevedere una certa flessibilità per il futuro. Per "fatto bene" intendiamo non solo esteticamente gradevole, ma anche utilizzando materiali di qualità e resistenti nel tempo, che possa essere valido sia per la telefonia che per l'informatica;

fatto bene, in modo che le postazioni possano essere adeguatamente collegate secondo le necessità ed eventualmente prevedere una certa flessibilità per il futuro. Per "fatto bene" intendiamo non solo esteticamente gradevole, ma anche utilizzando materiali di qualità e resistenti nel tempo, che possa essere valido sia per la telefonia che per l'informatica; un parco PC performante e sempre aggiornato , con antivirus correttamente installati, tenuti attivi e anche questi sempre aggiornati;

, con antivirus correttamente installati, tenuti attivi e anche questi sempre aggiornati; un firewall che funga da argine alle intrusioni esterne;

che funga da argine alle intrusioni esterne; un server (fisico o in cloud) che consenta di poter lavorare, se necessario o se previsto, anche da remoto o in smartworking e quindi sia accessibile dall'esterno in maniera sicura. Anche questo, come i cablaggi, dovrebbe poter essere facilmente scalabile per seguire l'azienda nei suoi cambi di dimensione;

(fisico o in cloud) che consenta di poter lavorare, se necessario o se previsto, anche da remoto o in smartworking e quindi sia accessibile dall'esterno in maniera sicura. Anche questo, come i cablaggi, dovrebbe poter essere facilmente scalabile per seguire l'azienda nei suoi cambi di dimensione; un sistema di disaster recovery , per poter porre rimedio minimizzando i danni in caso di data breach;

, per poter porre rimedio minimizzando i danni in caso di data breach; ultimo, ma non meno importante, una gestione dei dati interni ed esterni conforme al GDPR, per evitare che l'azienda possa ricevere contestazioni o sanzioni.

Un professionista che si possa occupare di tutto

L'elenco parla chiaro: si tratta di questioni molto eterogenee e apparentemente diverse tra di loro. Eppure, per far sì che l'azienda non subisca fermi, intoppi o ritardi, tutti questi elementi devono lavorare insieme, coesistendo all'interno dello stesso ambiente e parlando per quanto possibile "la stessa lingua".

Impossibile? Ecco che entra in gioco il system integrator: si tratta della figura che rende questa coesistenza possibile ed è capace di trarre il massimo dal funzionamento di ogni singolo comparto per generare un sistema perfettamente integrato, che sia il motore di un'azienda sana. Uniontel è un system integrator a Parma che però può lavorare anche fino in Lombardia e Liguria, oltre che a coprire tutte le province dell'Emilia.

Può occuparsi di tutte le esigenze delle aziende in tema di connettività di linea fissa e mobile, essendo Silver Partner dell'operatore Vianova. Realizza sistemi telefonici di ultima generazione integrabili con i principali gestionali. Progetta e realizza infrastrutture informatiche semplici o complesse, in collaborazione con i migliori marchi di cui consegue regolarmente le certificazioni. Dispone inoltre di un reparto legal che offre consulenza per tutto ciò che è legato al GDPR.

Non è più conveniente parcellizzare i servizi affidandoli a fornitori diversi. Non solo non si risparmia, ma si perde del tempo cercando di riunire tutti gli attori intorno a un tavolo quando la necessità lo richiede. Meglio affidarsi a uno solo, ma che sia un vero professionista con esperienza comprovata.