Prevenzione ginecologica nelle giovani donne

Dalle patologie oncologiche alla contraccezione: al PacC il mese di ottobre si colora di rosa

“Pensiamo che una struttura come la nostra, da anni inserita nella realtà del territorio, abbia anche il dovere di dare il proprio contributo – spiega il Dottor Medardo Tagliavini, Ginecologo del Poliambulatorio Città di Collecchio - per accrescere la consapevolezza delle donne su un tema fondamentale come quello della prevenzione”.

Essenziale è la presa di coscienza delle possibilità che si hanno attualmente di prevenire tutta una serie di patologie facilmente diagnosticabili tempestivamente e quindi trattabili in modo semplice e definitivo.

“Non parliamo solo di prevenzione relativa alle patologie oncologiche - prosegue lo specialista - ma ad esempio anche in caso di patologie diffuse come l'endometriosi. Una diagnosi tempestiva garantisce infatti trattamenti mirati, anche con tecniche mini-invasive, evitando di trovarsi in seguito di fronte a quadri di endometriosi avanzata che determinano significative alterazioni dell'anatomia degli organi pelvici (come le tube) con conseguente compromissione della fertilità. Anche l'intestino e altri organi possono essere interessati nelle forme avanzate di endometriosi con necessità di eseguire interventi demolitivi che sarebbero stati invece evitabili con una diagnosi tempestiva”.

La prevenzione quindi è fondamentale perché determinate patologie comportano oltre ad una severa compromissione del benessere fisico anche conseguenti alterazioni dello stato psico-emotivo.

Un altro quesito posto frequentemente dalle giovani donne è quello della prevenzione delle patologie del collo dell'utero indotte dal Papillomavirus (HPV). “È essenziale spiegare l'importanza dello screening - aggiunge il ginecologo - quando è necessario iniziare a fare il Pap test e ogni quanto tempo va ripetuto”.

Molte domande riguardano anche il tema della fertilità con tutte le sue implicazioni. Ma anche quello della contraccezione perché anche la prevenzione di eventi indesiderati è un tema importante, particolarmente nelle giovani. “Ormai abbiamo a disposizione molteplici soluzioni, dalla pillola all'anello, al cerotto, all'impianto contraccettivo sottocutaneo sino allo IUD. Per ogni paziente - conclude il dottor Tagliavini - andrà utilizzata la soluzione più idonea alla sua condizione e alle sue aspettative”. In particolare al PacC è possibile applicare l'impianto contraccettivo sottocutaneo (Nexplanon), un piccolo dispositivo morbido e flessibile in grado di rilasciare una piccola quantità di ormone. “Viene inserito appena sotto la cute ed è invisibile dall'esterno: è quindi estremamente discreto. La durata dell'azione contraccettiva è di tre anni ed è molto affidabile (efficacia superiore al 99%). In caso di desiderio di gravidanza può essere rimosso in qualsiasi istante con ripristino immediato della fertilità”.

