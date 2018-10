Autobus in fiamme in via Trento: è il quarto da aprile ad oggi

Ancora un autobus in fiamme in città. L'emergenza è scattata verso le 15 in via Trento, vicino all'incrocio con via Venezia: i vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi (video).

Quello di oggi è il quarto caso di autobus che prendono fuoco da aprile ad oggi. Il 24 aprile prese fuoco un bus extraurbano a Riccò di Fornovo. Il 1° agosto rogo in via XXIV Maggio; solo due giorni fa un autobus aveva preso fuoco a Vicofertile.



I vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme: video del lettore Tony

Sul posto anche la polizia municipale. Ci sono disagi alla circolazione in via Trento e nelle strade vicine (via Cagliari, via Venezia, via San Leonardo)