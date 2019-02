Oscar a “Green book”, ma fanno festa anche “Roma” e i Queen

È la storia della straordinaria amicizia tra un pianista nero gay e un autista bianco rozzo e razzista: all’Oscar 2019 trionfa “Green book”. Ma sorride anche “Bohemian Rhapsody” che porta a casa 4 statuette: 3 vanno a “Black panther” e allo stesso “Green book”. E a “Roma” dove a fare tripletta è Alfonso Cuaron, premiato come miglior regista, miglior direttore della fotografia e per il miglior film straniero. Nella serata aperta dal rock senza tempo dei Queen, segnata anche dal ricordo di Bernardo Bertolucci, il figlio di immigrati Rami Malek vince come migliore attore per la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody e un’emozionatissima Olivia Colman, migliore attrice (premio meritatissimo), strappa l’unico Oscar della serata per “La favorita”. Tra i momenti clou della notte delle stelle il romantico duetto di Lady Gaga e Bradley Cooper accolto da una standing ovation: “Shallow” vince come migliore canzone. Ma la scossa la da’ anche Spike Lee, al primo Oscar (sceneggiatura non originale) che arringa la platea alla sua maniera: “Le elezioni del 2020 sono dietro l’angolo: facciamo la cosa giusta”.