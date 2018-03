Collecchio: alla domenica quattro corriere per Parma

Confermati i fondi da parte del Comune di Collecchio per garantire i collegamenti con Parma alla domenica grazie ala corriera delle linee extraurbane.

Alla domenica quattro le corse per Parma: con partenza alle 9.17, alle 13.52, alle 14.47 ed alle 18.33. Il ritorno da Parma è previsto, con partenza dalla stazione ferroviaria di Parma, alle 12, alle 14.07, alle 18 ed alle 19.37.

I collegamenti domenicali si affiancano a quelli settimanali garantiti ogni 30 minuti dalla linea di bus 6.

La corriera domenicale costituisce un servizio aggiuntivo che è stato richiesto a più riprese in consiglio comunale da Gian Luca Belletti del gruppo «Per Collecchio solidale» e risponde alle esigenze espresse da molti cittadini.

«Sottolineo – spiega l’assessore alla mobilità Michela Zanetti – che si tratta di una corriera e non del bus 6 per cui gli orari si trovano nell’apposita sezione del sito della Tep dedicata alle linee extraurbane».

A Collecchio, poi, è sempre disponibile, per i ragazzi sotto i 18 anni e per gli ultra 65enni, l’abbonamento «Col Bus», finanziato dal Comune, al costo agevolato di 10 euro per sei mesi, che permette di muoversi agevolmente con il bus 6 entro i confini del paese di Collecchio.

La convenzione tra Comune e Smtp per garantire i servizi di trasporto pubblico locale prevede un impegno economico annuale del Comune pari a poco meno di 100 mila euro.

«Il servizio di trasporto domenicale – precisa l'assessore Zanetti – sarà confermato o meno dopo un'attenta verifica dell’effettivo numero di utenti».