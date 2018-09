Questa mattina il funerale di Rita Pissarotti a Collecchio

Si svolgeranno nella chiesa di San Prospero a Collecchio, oggi alle 11, i funerali di Rita Pissarotti, l’infermiera di sessant'anni uccisa dal marito, Paolo Zoni, mentre era in vacanza in Val Gardena il 14 agosto.

La tragica fine di Rita ha destato incredulità nei collecchiesi che ancora oggi non riescono a capire come mai, il sessantaquattrenne Paolo Zoni, abbia agito così rabbiosamente conto una persona con cui aveva condiviso una vita intera: erano sposati del 1982 e si erano trasferiti da Parma a Collecchio nel 1994.

L’uomo è molto conosciuto in paese in quanto è stato uno dei soci fondatori della cooperativa di trasporto Il Colle di Collecchio ed ha lavorato per molti anni, come carrellista, alla Parmalat.

Sul luogo di lavoro gli ex colleghi lo ricordano come una persona equilibrata, un uomo preciso, un gran lavoratore. Per questo non si spiega come sia arrivato al punto di infliggere diciannove coltellate alla moglie.

Qualcosa, forse, era cambiato in lui dopo il pensionamento, nel 2010, e dopo la morte della madre che era stata accudita premurosamente dalla stessa moglie che, poi, lui ha ucciso. Rita Pissarotti era infermiera nel polo del Montanara a Parma, le colleghe sono rimaste sbigottite di fronte all’efferatezza del marito e sono ancora senza parole per quello che le è accaduto.

In chiesa, ci saranno gli amici di sempre, i collecchiesi che conoscevano la coppia che ha abitato fino allo scorso anno in corso Eguaglianza in pieno centro, di fronte al Comune, prima di trasferirsi in una villetta nella frazione di Madregolo, nella zona vicino al cimitero.

Ci saranno le colleghe di Rita e tutti quelli che ne hanno apprezzato le qualità di donna paziente, sorridente, sempre disponibile.

«Non riusciamo ancora a capacitarci della sua mancanza - spiega un’infermiera che ha condiviso con Rita tanti bei momenti -. E pensare che sarebbe andata in pensione il prossimo anno e avrebbe potuto dedicarsi così alla sua famiglia ed alla cagnolina, Durly, a cui era tanto affezionata, ma non le è stato permesso».