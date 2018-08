“Tutti matti per Colorno”: oltre 100 spettacoli per un weekend in stile "street"

Si svolgerà da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre, nella Reggia e per le strade del paese Tutti matti per Colorno 2018, la Festa internazionale di Circo e Teatro di Strada giunta alla sua undicesima edizione. E’ organizzata da Comune di Colorno e Teatro Necessario, che cura anche la direzione artistica, col sostegno di Mibac, Regione Emilia - Romagna, Provincia di Parma, Fondazione Cariparma , Ambasciata di Francia in Italia, Institut français, Ministère de la Culture e Fondazione Nuovi Mecenati. Numerose aziende del territorio sostengono il festival (GLF, Tap e Transferoil, Ittigel, Conad Centro Nord, EmiliAmbiente).

“Ogni anno arrivano a Colorno migliaia di persone per questo grande spettacolo, che ogni anno si rinnova, sempre diverso e sempre magico - afferma la Sindaca di Colorno e Delegata Provinciale al Patrimonio Michela Canova – Siamo fieri di aver contribuito, con un prezioso lavoro di squadra, a far conoscere un’arte che è un grande contenitore dove si mescolano discipline diverse, capaci talvolta di toccare incredibili livelli di poesia. Le strada e le piazze, quinte naturali di questo spettacolo, tornano ad essere luogo di aggregazione, di confronto fisico, non virtuale, dove emozionarsi, ridere, riflettere, protestare e costruire una civiltà sempre in cammino.”

Per tre giorni il talento e l’estro di grandi artisti internazionali, 25 formazioni tra programmazione ufficiale, Scena OFF e progetti speciali, con un centinaio di spettacoli in calendario di cui ben 5 prime nazionali, oltre a un mercato dell’artigianato e a un’area street food di qualità saranno l’occasione per celebrare la follia e la libertà.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, tranne tre.

IL PROGRAMMA

Elogio della follia e della fuga, spettacolo emblema dell’edizione 2018 è EXIT, in prima nazionale, nuova creazione della compagnia francese Cirque Inextremiste, ensemble artistico di punta del panorama europeo che porta avanti un’audace ricerca in cui si fondono discipline circensi, mimo e pratiche di esplorazione dei limiti fisici. Intorno a una cabina di un enorme pallone aerostatico, alcuni presunti pazienti psichiatrici in fuga si lanciano alla ricerca di un’uscita verso il cielo: la mongolfiera diventa la loro EXIT, in un crescendo di suspense e tensione (solo sabato 1° settembre, ingresso libero).

Per la prima volta in Italia anche SODADE della compagnia Cirque Rouages, eccellenza francese con una poetica che unisce elaborate scenografie meccaniche e incredibili numeri acrobatici, danza e mimo. Quattro corpi si muovono su un filo infinito che oscilla senza tregua. In scena anche due musicisti che suonano, cantano e raccontano: una favola di grandi altezze, un inno alla vita (solo venerdì, nel Giardino della Reggia, a pagamento).

Con EN ÉVENTAIL i francesi Five Foot Fingers propongono un esplosivo e delirante cabaret circense, ideato ed interpretato da 5 poliedrici artisti, che combina varietà, giocoleria e danza, magia e acrobazie (venerdì, sabato e domenica nel Cortile della Reggia a pagamento).

Dall’Italia la compagnia BLUCINQUE con Xtream: cinque corpi, cinque storie, cinque tecniche musicali. Danza acrobatica e tecniche circensi si combinano in uno spazio vuoto, dando la percezione di essere continuamente in bilico tra sogno e realtà, in un vortice di idee (sabato e domenica, nel Cortile della Reggia, a pagamento).

Dal Belgio arriva l’italiano Claudio Stellato, artista apprezzato dalla critica internazionale, che presenta LA COSA: quattro metri cubi di legna, quattro persone, e quattro asce; quattro boscaioli in scena tracciano un percorso artistico unico lavorando sulle nozioni di scomparsa e apparizione. Lo spettacolo è inserito nella rassegna Bruxelles en piste nell’ambito di Focus Circus, e da Piemonte dal Vivo (sabato e domenica).

Dalla Francia la compagnia Singuliére in SoliloqueS: un circo, ma non solo, un attore in equilibrio, il trapezio, un funambolo, la danza, la contorsione condurranno il pubblico con semplicità e umorismo al cuore di grandi questioni (sabato e domenica).

In prima nazionale dall’Olanda arrivano i Circusdrome in Metamorfoso: davanti agli occhi del pubblico la bella e giovane Ludmilla si trasforma improvvisamente in un gorilla spaventoso. Un intrattenimento delle fiere di un tempo, ma con un tocco di surreale contemporaneità.

Claudio e Consuelo in La Cucina Errante evocano atmosfere del passato: due stravaganti cuochi viaggiatori girano le piazze con il loro strampalato mezzo di trasporto, un ibrido fra una cucina e una nave su ruote, attraversando con musica e racconti luoghi, popoli e cucine.

LA MUSICA E IL BALLO

In prima nazionale dalla Francia, l’orchestra IMPERIAL KIKIRISTAN, fanfara francese con un repertorio inusuale per gli ottoni, che mescola influenze musicali di molti paesi e diversi generi (venerdì sul palco dello Spazio Circo, sabato itinerante).

Il concerto di sabato sera, in cui il rock’n’roll incontra lo swing è affidato a The Good Fellas - Gangsters Of Swing, attivi da 25 anni, con oltre duemila esibizioni in Italia e in Europa, la partecipazione a festival di musica anni ‘50, trasmissioni televisive, tour teatrali, film.

Italiani e dediti al blues i Bayou Moonshiners, che passano con agilità dal blues al ragtime, dal soul al gospel, toccando la miglior “New Orleans e Mardi Gras Music”. Il concerto di domenica sarà accompagnato da un’esibizione dei Parma Lindy Hoppers.

A far ballare tutti, sabato sera, ci pensano i Tango Tinto grazie alla milonga organizzata con Mas que Tango. Il pianista Roberto Esposito tutte le sere trascinerà il pubblico in canzoni e cantate collettive al suono del suo piano e di celebri melodie di tutte le epoche.



LA SCENA OFF

Inoltre accanto alle proposte ufficiali, il festival dà spazio a giovani compagnie emergenti, selezionate con un bando aperto ogni anno in primavera. Quest’anno saranno presenti: il duo del Circo Carpa Diem in Dolce Salato (acrobatica e paolo cinese), il duo Creme & Brulè in Danza, Fuoco e Romanticherie (fuoco), Fausto Giori in Demenzio Show (clownerie), la compagnia Latcho Drom in Modalità Aereo (magia e giocoleria), la compagnia Il fiore e la luna in Il Mondo Piccolo (marionette a filo), la compagnia I nipoti di Bernardone in Hope hope hoplà!!! (clownerie, giocoleria), Poppy in Circo a Puà (giocoleria) e la compagnia vincitrice del Concorso per il Nuovo Circo: la compagnia ExArt con La Bestia.

E ANCORA…

Percorso Circo per bambini, giochi della compagnia catalana Guixot de 8, Vintage Photo Bus, le opere di LufER, lo spazio di Orso Ludo, la mostra SEGUIMI - Tracce, passi, percorsi in cui sono esposte le opere dello street artist Ciro Pluto e di Nicola Paini, bar del festival, street food e mercatino dell’artigianato.

Tutti Matti per Colorno è a ingresso libero e gratuito (ingresso con offerta libera facoltativa) eccetto i tre spettacoli a pagamento. Biglietti in vendita sul sito www.tuttimattipercolorno.it (pagina Biglietteria) e presso le rivendite autorizzate Vivaticket di tutta Italia, pubblicate sul sito www.vivaticket.it, o ancora presso lo IAT del Comune di Parma in Piazza Garibaldi n.1 (non si accettano prenotazioni).

I biglietti sono in vendita anche dal 27 al 30 agosto dalle 16 alle 19 in via Mazzini 7 a Colorno e durante il festival presso l’infopoint in Piazza Garibaldi di fronte all’ingresso principale della Reggia.

www.tuttimattipercolorno.it.