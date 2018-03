"Il bugiardino dei libri" di Marilù Oliva - 5 "Se la notte ti cerca"

Nuovo appuntamento con il "Bugiardino dei libri", il blog della scrittrice Marilù Oliva: recensioni "che fanno bene alla salute".

TITOLO: Se la notte ti cerca

AUTORE: Romano De Marco

EDITORE: Piemme

ANNO: 2018



Composizione ed eccipienti:

È un thriller mozzafiato, quello scritto da Romano De Marco. Uno di quei libri turn-pages che ti costringono a proseguire la lettura per scoprire l’evoluzione di una storia ordita su un’impalcatura impeccabile. Da questa emergono le vicende di personaggi che rendono corale il romanzo attraverso l’alternarsi della prima persona (di diverse voci) con una terza persona che segue come una telecamera le vicende, scendendo a volta nei cuori di chi le vive: si tratta di un impianto magistrale le cui premesse erano già state anticipate dai precedenti romanzi. Del resto Romano De Marco è un grande lettore, oltre ad essere uno scrittore di razza.

«Ci sono notti in cui la solitudine ti può uccidere», recita la citazione in apertura. Di solitudine forse soffriva anche la prima vittima, Claudia Longo: aveva superato i cinquanta in quella maniera disperata tipica di alcune donne che non si rassegnano allo scorrere del tempo e per sopravvivere si affidano a “un complicato mec­canismo vivente che necessita di manutenzione continua. Attenta e dispendiosa”: la chirurgia plastica. All’origine c’è un uomo perso, il buco nero della depressione e magari il pressing di una società che ci vuole sempre belle e giovani. La Longo era sola e infelice come Angela Scala, donna di mezza età, la­voratrice precaria, una scrit­trice senza successo e senza speranze. Claudia e Angela, entrambe sole e quasi al capolinea, vittime perfette perché le loro insicurezze che le rendono facili prede. Le indagini portano al Single, un club privato per gente ricca in cerca di avventure. Qui suonano i Mash Crew, un gruppo il cui frontman, Andy - nome completo è Andrea Lovato, personaggio costruito a partire dal vero Danny Losito, un artista che negli anni Novanta sbaragliò le classifiche con il brano Found Love – risulta personaggio ammaliante di cui la stessa Laura Damiani, commissario, subisce il fascino. È lei il motore di una detection portata avanti col supporto consolidato dell’ispettore capo Paolo Silveri e del vice sovrintendente Leo Fragassi. La Damiani è una co-protagonista memorabile che i lettori di De Marco già conoscono. Una poliziotta scattante, esperta, rodata dai ritmi insostenibili del mestiere: eppure questa volta i dubbi esistenziali mettono in forse alcune certezze. E chissà se…

Momenti d’azione si alternano a dialoghi, riflessioni, narrazioni dove i misteri si infittiscono attraverso gli omicidi, i rancori, i segreti inconfessabili, i ricatti attorno a foto osé. Sullo sfondo, una città eterna che si ripiega nella sua modernità, una Roma tutta da respirare e indossare, ma soprattutto da leggere attraverso le belle descrizioni che l’autore ne fa senza trascurare il palpito umano di chi la vive.

Indicazioni terapeutiche:

Questo libro cura i mali della notte e il senso di solitudine.

Consigliato a tutti, benefico per:

Ambiziosi. Disperati, sognatori. Single.

Chi è deluso dall’amore o chi lo sta ancora inseguendo.

Chi si sente in colpa per non aver raggiunto il traguardo.

Controindicazioni:

Se non siete mai usciti dopo il tramonto, alcuni passi potrebbero risultare pericolosi.

Posologia, da leggersi preferibilmente:

Ascoltando la colonna sonora di Danny Losito che accompagna il romanzo. La trovate a pag. 315-316.

Effetti indesiderati:

La vostra doppia vita non vi sembrerà poi così terribile.

Avvertenze:

Conservare accanto ai volumi di James Ellroy e Alan D. Altieri (cui è dedicato il libro)

Pillole:



1. «La sua smania di fuggire sempre, di spostarsi da un luogo a un altro, di accanirsi sulle indagini, dimen­ticandosi di mangiare, dormire, di avere una qualsiasi parvenza di vita sociale, non la aiuterà a trovare pace. Gli uomini che ha amato sono stati, spesso e volentieri, troppo simili a lei: votati a una missione. Magari anche a loro serviva per mascherare l’incapacità di vivere e assu­mersi delle responsabilità. Sono anni che Laura si sente a un bivio».

2. «Osservate il quartiere delle opere incompiute: le torri della finanza, il nuovo velodromo, l’acquario di Roma. Centinaia di milioni di euro gettati al vento, migliaia di posti di lavoro promessi e mai assegnati. Deserti di asfalto, discariche abusive a cielo aperto, testimonianza di ciò che avrebbe dovuto essere e non sarà mai.

3. Benvenuti nel cuore del vizio della capitale d’Italia.

4. Osservate il quartiere della prostituzione, dove è im­possibile uscire a piedi, con i bambini, per una passeg­giata. Dove si vive in appartamenti lussuosi circondati da un tappeto di preservativi usati, fazzoletti sporchi, siringhe abbandonate e bottiglie rotte. Dove prostitute extracomunitarie e viados, schiavizzati da multinazionali del crimine, consumano rapporti sessuali dietro gli alberi o distesi sui cofani delle auto, a tutte le ore del giorno e della notte, in una apparente, rassegnata indifferenza».

L’autore:

Classe 1965, Romano De Marco è responsabile della sicurezza di uno dei maggiori gruppi bancari italiani. Ha alle spalle diverse pubblicazioni tra cui, con Feltrinelli, “Morte di Luna”, “Io la troverò” e “Città di polvere”. Con Piemme ha pubblicato “L’uomo di casa” (che ha ottenuto il Premio dei Lettori Scerbanenco). I suoi racconti sono apparsi su giornali e riviste, tra cui "Linus" e il "Corriere della sera", e i periodici del Giallo Mondadori. Vive tra l'Abruzzo, Modena e Milano.