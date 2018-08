Ribasso di oltre il 20% per Atlantia

Atlantia sta bruciando 4,85 miliardi di euro di capitalizzazione di Borsa in seguito al crollo del titolo a Piazza Affari. Le azioni della società che controlla Autostrade per l’Italia, nei cui confronti il governo ha annunciato il ritiro della concessione, cedono il 25% a 17,57 euro.

BENETTON: "FAREMO DI TUTTO PER LA VERITA'. INVESTITI 10 MILIARDI IN 10 ANNI". Edizione Srl, holding della famiglia Benetton e azionista di riferimento di Atlantia, «partecipata tramite la società di diritto italiano Sintonia, farà tutto ciò che è in suo potere per favorire l’accertamento della verità e delle responsabilità dell’accaduto». Lo si legge in una nota in cui la società «a nome dei suoi azionisti e del suo management, esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti nel tragico crollo avvenuto a Genova».

Edizione srl «è certa della determinata volontà di collaborazione con le Istituzioni e le Autorità preposte da parte della società operativa Autostrade per l’Italia e della sua capogruppo Atlantia che, negli ultimi 10 anni, hanno investito oltre 10 miliardi di euro nell’ampliamento e ammodernamento della rete autostradale italiana».

SALVINI: "DOVREBBERO CHIEDERE SCUSA E DARCI I NOMI DEI COLPEVOLI". «Atlantia (Autostrade) riesce ancora, con faccia di bronzo incredibile e con morti ancora da riconoscere, a parlare di soldi e di affari, chiedendo altri milioni agli italiani in caso di revoca della concessione da parte del Governo dopo la strage di Genova». Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. «Dall’alto dei loro portafogli pieni (e dei loro cuori vuoti) - continua - chiedessero scusa e ci dessero i nomi dei colpevoli del disastro che devono pagare. Il resto non ci interessa».