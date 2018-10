Da Bottura all'anolino party: il programma completo di #BorgoFood 2018

Fidenza #BorgoFood «Camminare la terra»: da oggi sino a martedì torna la Grande Fiera di San Donnino, a ogni edizione numeri che infrangono il record precedente. Ospite di questa edizione sarà, Massimo Bottura, patron del miglior ristorante del mondo: l’Osteria Francescana.

Ma saranno presenti anche 150 produttori con 1.300 prodotti in esposizione e degustazione per i cinque giorni dell’evento e 150 eventi collaterali. «Camminare la terra» è però anche il fil rouge che accompagna gli espositori di eccellenze agroalimentari che, da questa edizione, hanno superato i confini locali arrivando da più regioni italiane. Si potrà dunque «Camminare la terra» lungo via Berenini, dove un’installazione di agricoltura urbana accoglierà tutte le persone che arriveranno a Fidenza.

Le novità, ovviamente, non si esauriscono qui: come dimostrano i numeri che la manifestazione esprime, il pubblico che si riversa nel centro storico di Fidenza, oltre 50mila persone, sa di trovare nei giorni di #Borgofood, prodotti, animazioni, storie che coniugano passione e qualità difficilmente reperibili altrove.

Presidi slow food, agricoltori e allevatori custodi, casari e artigiani birrai, consorzi a denominazione d’origine, autentiche chicche gastronomiche come l’anolino De.Co. da passeggio, la spalla cotta, i panigacci, solo per citarne alcuni, tutte le differenti tipologie e stagionature di Parmigiano Reggiano, un’autentica Osteria tra Cielo e Mare, gestita dai pescatori di Cesenatico riuniti in un’associazione no-profit, nel broletto del municipio. Il teatro Magnani ospiterà Massimo Bottura, patron dell’Osteria Francescana dichiarato miglior ristorante del mondo, ma si potrà viaggiare anche lungo il percorso di scoperta della Via Francigena, attraverso la presenza dei territori dalla Val d’Aosta alla Toscana.

E andrà in scena anche una cena, per celebrare San Donnino, a cura dei ristoratori fidentini riunitisi in Cuochi di Borgo, lunedì 8, alle 20, sotto i portici del municipio, per acquistare i defibrillatori mancanti in alcune zone della città. Una strada, via Berenini, si trasformerà come d’incanto in orto giardino, grazie alla collaborazione di Latifolia Group, l’azienda che ha realizzato il Parco della Biodiversità a Expo 2015, settanta tra erbe aromatiche e ortaggi che, nei giorni di #Borgofood, cresceranno sotto gli occhi di tutti, a testimoniare l’attenzione che il comune ripone sui temi dell’agricoltura urbana.

Novità di questa edizione anche via Bacchini, che si trasformerà in via del benessere. E il suggestivo vicolo che porta verso l’abside della cattedrale, sarà tutto una infiorata. Non mancherà l’asinello alato, che sabato sera, spiccherà il suo volo dal palazzo della ex Rocca, al quale i borghigiani potranno assistere da piazza Guernica.

Mentre i ragazzi del corso di laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di Parma, saranno coinvolti in una serie di interviste con i cittadini di Fidenza per dar vita alla nuova Denominazione d’origine comunale, dopo quella dell’anolino. Fede, storia, cultura, tradizione, enogastronomia, ambiente, si intrecceranno per dare vita a questa fiera, sicuramente fra le più sentite e spettacolari di tutta la provincia.

TUTTO IL PROGRAMMA

SAN DUNÉN & FRIENDS

Ti presento Gianpaolo Cantoni, il mago della barzelletta

Domenica 7 ottobre, dalle ore 18:30

Live sul palco di Piazza Garibaldi

Essere comunità

lunedì 8 ottobre, ore 17

Conferenza di Massimo Bottura, primo chef del mondo

ingresso gratuito

Teatro Magnani

Camminare la terra, camminare l’Europa

Martedì 9 ottobre, ore 17.30

Nel palco di Piazza Garibaldi in cui si incrociano via Emilia e via Francigena il bellissimo racconto di Riccardo Carnovalini, che da oltre 30 anni cammina e racconta il mondo con fotografie e parole. Dialogherà con Aldo Colonetti, filosofo

Piazza Garibaldi

INSIEME PER LA SOLIDARIETA’

La grande cena dei Cuochi di Borgo

Lunedì 8 ottobre

Dalle ore 21

Cena benefica, a cura dei ristoratori fidentini

Portici del Municipio

Prenotazione obbligatoria: 3473257240 e borgofood@comune.fidenza.pr.it

CREATIVITA’ A TAVOLA

La pizza “Burgžàna”

8-9 ottobre

in collaborazione con Le Valli di Fidenza

Piazza Garibaldi - Spazio Le Valli di Fidenza

Il gallo Pippo incontra i pulcini

9 ottobre, ore 10-12 e 15-17

Piccola scuola d’arte per i bambini a cura degli artisti fidentini Gianfranco Asveri e Beppe Siliprandi

Via Cavour angolo Vicolo Tagliasacchi

Racconta la tua ricetta

6-7 ottobre, Centro storico

Una raccolta di storie e ricette fidentine attraverso le interviste a cura degli studenti del corso di laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di Parma

E’ QUI LA FESTA

L’Orto di #BorgoFood

Dal 5 al 9 ottobre

Eccezionale installazione di agricoltura urbana

In collaborazione con Latifolia Group e con la presenza dell’Associazione OrtoGiardino

Via Berenini

Anolini da passeggio

Dal 5 al 9 ottobre

Dalle ore 10 alle ore 22

L’anolino De.Co di Fidenza nella sua imperdibile versione da passeggio

Via Bacchini

Anolino Party Vol. X

5 ottobre

dalle ore 20:30

In collaborazione con Amici del Borgo

Tendone di Piazza Grandi

Silent Party

6 ottobre

dalle ore 19:30

in collaborazione con gli Amici del Borgo

Tendone di Piazza Grandi

Oktober Borg

Dal 28 settembre al 9 ottobre

Dalle ore 20:30

Attività culinarie, musica e divertimento

a cura dell'associazione culturale Amici del Borgo

Tendone di Piazza Grandi

Borgo Station Food – Pala König

Dal 28 settembre al 9 ottobre

dalle ore 10 alle ore 24

Street Food con DJ set, concerti e intrattenimenti

A cura di Confesercenti

Tendone Piazza Repubblica

Luigi Veronelli - camminare la terra

Fino al 9 ottobre

dalle ore 11 alle ore 19

Mostra dedicata al padre della critica enogastronomica italiana a cura di Alberto Capatti, Aldo Colonetti, Gian Arturo Rota

Palazzo ex Licei

La torta fritta della Gran Fiera

Dal 6 al 9 ottobre

dalle ore 10 alle ore 22

Lo stand gastronomico a cura dell’Associazione Pro Castione Marchesi

Via Malpeli

Escoffier e il nuovo alfabeto

9 ottobre

Ore 21

Anteprima nazionale dello spettacolo teatrale dedicato al più grande degli chef francesi.

Di Andrea Malpeli, regia Pietro Arrigoni

ingresso gratuito

Teatro Magnani

A Riva La Machina

6-7 ottobre

Dalle ore 9 alle ore 21

XIII edizione

Tema 2018: Il Legno

Quartiere Artigianale La Bionda

Info: www.arivalamachina.com

Luna Park

Dal 6 al 14 ottobre

Giorni feriali: 16:30-19:30 e 20:30-23

Sabato: 14:30-19:30 e 20:30-24

Domenica: 9-12.30 e 14:30-19:30 e 20:30-24

Da non perdere il 10 e 11 ottobre la Festa del bambino con l’offerta

prendi 2 biglietti e paghi 1

Via Emanuelli - Via Salvo D'Acquisto

Punto informativo della Gran Fiera

dal 5 al 9 ottobre

Stand informativo del Comune di Fidenza

In collaborazione con IAT R Terre di Verdi

piazza Repubblica

Buon vino fa buon sangue

Dal 5 al 9 ottobre

Enoteca e stand informativo

A cura di: Avis Comunale Fidenza e Sci Club Avis

Piazza Garibaldi

FIDENZA E LA GRANDE PASSIONE PER LA TERRA

2° San Donnino Dairy Show

8-9 ottobre, Dalle ore 10

Mostra bovina e concorsi rivolti ai giovani allevatori e studenti delle scuole di Agraria in collaborazione l'associazione ARAER (Associazione Regionale Agricoltori Emilia-Romagna)

Via Malpeli - Foro Boario

I MERCATI DELLA GRAN FIERA

Mercato dei prodotti di qualità

Dal 6 al 9 ottobre

Dalle ore 10 alle ore 22

a cura di Confesercenti

Via Gramsci

Il mercato degli operatori dell’ingegno

Dal 5 al 9 ottobre

dalle ore 10 alle ore 22

a cura di Confesercenti

Via Malpeli

Consorzio qualità dei mercati

30 settembre

Fino alle ore 20

in collaborazione con Ascom\Confcommercio

piazza Garibaldi

Il mercato delle 100 bancarelle

7-9-14 ottobre

dalle ore 10 alle ore 23

Via Caduti di Cefalonia e via Gramsci

Il mercato “Tipico ..in Fidenza”

8-9 ottobre, dalle ore 10 alle ore 22

mercatino di prodotti tipici ed artigianato

Piazza Verdi

SAN DUNÉN PER GRANDI E PICCOLI

Spazio gioco della Fiera di San Donnino con affido gratuito

6-7-9 ottobre

dalle 15.30 alle 18.30

Spazio per bambini dai 2 ai 10 anni.

Laboratori gratuiti: manipolazione, creativo, con la carta, con la pasta di sale, con la pasta.

in collaborazione Cooperativa Sociale Società Dolce

Gazebo di Piazza Matteotti

“Tra il fare e il disfare...nasce il pensare”

6 e 7 ottobre

Dalle ore 15 alle ore 18

Un laboratorio proposto e tenuto dagli educatori del Nido d'infanzia

L'Aquilone

Gazebo di Piazza Matteotti

Il maneggio della Gran Fiera

6-7 ottobre, dalle 10 alle 20

Torna il bellissimo evento del maneggio organizzato dall’agriturismo “Le Cascatelle”, con la possibilità di passeggiare a cavallo insieme agli istruttori. Un evento completamente gratuito!

Foro Boario - Via Malpeli

Animazione e intrattenimento

7 ottobre

A cura del Cral Ausl

Piazza Matteotti

LA PASSIONE PER I MOTORI

I bolidi da corsa con il simulatore

di MoRe Modena Racing

Dal 6 al 7 ottobre

Dalle ore 10 alle ore 22

I bolidi del campionato formula Student

con i simulatori di guida.

In collaborazione con Dipartimento Ingegneria auto

Università degli Studi di Modena

Piazza Pontida

Äl rödi ‘d n’a volta”

7 ottobre

dalle ore 10 alle ore 20

Esposizione di auto e moto storiche, musica dal vivo,

Orchestra giovanile Verdi, mobility dogs, Balli Hip Hop

in collaborazione con i commercianti di Via XX settembre e piazza Gioberti

Piazza Gioberti

Mostra autovetture

6-7-9 ottobre

Dalle ore 10 alle ore 22

In collaborazione con i concessionari di Fidenza

Piazza Pontida

DALLA PARTE DEGLI ALTRI

Camminando nel cervello

Dal 21 Settembre Al 21 Ottobre

Mostra Alzheimer

Parco Rimembranze

Mese in Rosa - Uniti per la Prevenzione

dal 30 settembre al 31 ottobre

Illuminazione del Palazzo Municipale

Inaugurazione domenica 30 settembre ore 19.30

Comitato A.N.D.O.S. Fidenza Onlus

MOSTRE E VISITE GUIDATE

6, 7 e 9 ottobre, ore 15.30 /16.30 e 17.30

Storie d'inchiostro, uomini e colori

Visite guidate a palazzo Orsoline: Biblioteca M. Leoni, Museo del Risorgimento L. Musini, Fondo Emanuelli, Fondo storico librario

Partenza dal Cortile di Palazzo Orsoline

dal 6 al 12 ottobre

“Unitre in Bella Mostra”

Mostra collettiva corsisti di Pittura

Inaugurazione sabato 6 ottobre ore 17

Orari di apertura: feriali 16 -19

festivi 10-12 e 16 -19

UNITRE Fidenza

Sala Mostre Via Costa 8

7 e 9 ottobre - Museo dei Fossili OF Orsoline Fidenza, ore 17/19

Quarantacinque

Mostra fotografica

Apertura straordinaria del Museo dei Fossili

Gruppo Paleontofili Fidentini

dal 19 ottobre al 4 novembre, Sala mostre Via Costa 8

Personale di Pino Chiari

Mostra d'arte contemporanea

Inaugurazione venerdì 19 ottobre ore 17

Orari di apertura: 19,20,26,27 ottobre-2,3 novembre ore: 16-19

21,28 ottobre-1 e 4 novembre ore: 10-12, 16-19

dal 19 ottobre al 4 novembre - Auditorium Orsoline

Mosaicamente...omaggio a Gauguin nei mari del Sud

Mostra di opere musive realizzate da persone con autismo

Inaugurazione venerdì 19 ottobre ore 18

Orari di apertura: feriali 17 -19

sabato e domenica: 10-12 e 16 -19

Fondazione Bambini e Autismo Onlus

VENERDI’ 28 SETTEMBRE

“Moda Sport & Cultura sulla Via Francigena”

dalle ore 20 alle ore 24

Sfilata di moda con i commercianti del centro, accompagnati dagli sportivi di Fidenza

in collaborazione con Ascom\Confcommercio

via Cavour

Oktoberfest in Borg

dalle ore 18:30 alle ore 01:30

in collaborazione con Amici del Borgo

Tendone Piazza Grandi

Borgo Station Food - Pala König

Dalle ore 10 alle ore 24

Street Food con DJ set, concerti e intrattenimenti

a cura di Confesercenti

piazza Repubblica

SABATO 29 SETTEMBRE

Oktobergfest in Borg

dalle ore 18:30 alle ore 01:30

in collaborazione con Amici del Borgo

Tendone Piazza Grandi

Borgo Station Food - Pala König

Dalle ore 10 alle ore 24

Street Food con DJ set, concerti e intrattenimenti

a cura di Confesercenti

piazza Repubblica

30 SETTEMBRE

Borgo Station Food - Pala König

Dalle ore 10 alle ore 24

Street Food con DJ set, concerti e intrattenimenti

a cura di Confesercenti

piazza Repubblica

Oktoberfest in Borg

dalle ore 18:30 alle ore 01:30

in collaborazione con Amici del Borgo

Tendone Piazza Grandi

Motoraduno SPECIAL TOP FUEL

dalle ore 17 alle ore 24

Il motoraduno di Parma Rosso Dj e Sirro Replay musica a 360°

Borgo Station Food - Confesercenti

piazza Repubblica

13esima Edizione Trofeo “Borgo San Donnino”

Dalle ore 9 alle ore 10:30

Gara podistica di 10 km, partenza da Piazza Grandi

A cura di Avis Atletica Fidenza

LUNEDI’ 1 OTTOBRE

ore 16

Gli stendardi dell'identità

Presentazione “palio” di Fornio e Castione Marchesi

Ridotto Teatro Magnani

ore 17

Magister docet

Conferimento premio al magister dell'anno

Ridotto Teatro Magnani

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE

ore 20.30

A San Donnino: candele e luminarie dal Borgo e dalle sue Terre

Corteo storico dedicato al Santo Patrono Donnino

Centro Storico

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE

ore 18

Festa Internazionale della Storia

L'umiltà di Raimondino detto Palmerio

Conferenza a cura di Fausto Negri

Sala San Giovanni - Oratorio della Cattedrale

ore 18.30

Anteprima Borgofood

Degustazione di vini dalla cantina di Luigi Veronelli

In collaborazione con Res Terrae

Palazzo ex Licei

ore 19

Città del Gusto, Città del Vetro

Inaugurazione della Torre Mendini

℅ Hotel The Cube, zona casello Autostradale

ore 21

