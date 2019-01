Brolo Campofiorin Oro di Masi, un rosso elegante e complesso

Questa è la storia di un vino diventato simbolo di un’area vitivinicola del Veneto agli albori degli anni ottanta. «Ripasso» un nome che ha lanciato un nuovo modo di fare vino, una sorta di ponte ideale tra il prima e il dopo. Un tempo era usanza, in Valpolicella, aggiungere alle bucce dell’uva fermentata della semplice acqua dopo il «governo», per prolungare il piacere di gustare un vinello di facile beva e di poco spesa.

Si deve a Sandro Boscaini, (per molti «Mister Amarone»), persona attenta e lungimirante della Masi Agricola l’idea di dare a questa pratica il nome di «Ripasso».

Dopo l’imprevedibile successo, con il tempo i gusti si sono affinati e quella facile pratica di fare «Ripasso» fu «ripassata» ovvero studiata per ottenere ancora di più, il meglio. Così sotto lo sguardo vigile di Guido Boscaini, padre di Sandro e di un esperto enologo, Nino Fanceschetti, si arriva al famoso Campofiorin, un vino straordinariamente complesso, un vino veronese assolutamente nuovo in tutte le sue eccezioni enologiche. La magia di questo risultato si deve alla sostituzione delle vinacce dell’Amarone con uve leggermente appassite che mediante una seconda fermentazione rilasciano una profonda carica aromatica fruttata e una struttura tannica più equilibrata e delicata. In breve Campofiorin diventa un must fra gli enoici intenditori e i nuovi accoliti che ne tessono lodi.

La selezione speciale Brolo Campofiorin Oro, è nato dalla presenza straordinaria di uva Oseleta, recentemente riscoperta da Masi, che attraverso la tecnica della doppia fermentazione ottiene un vino rosso da uve autoctone veronesi, vinificate fresche e poi rifermentate con una piccola percentuale di uve semi-appassite. Un vino di colore rosso rubino carico con riflessi violacei, elegante e complesso, all’olfatto esplode il fruttato di piccoli frutti di bosco e un quid vanigliato. In bocca è piacevolmente secco accompagnato da tannini morbidi.