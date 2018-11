Fiammetta Borsellino a tu per tu coi detenuti per mafia: "Potete ancora riparare"

Era accaduto solo altre due volte: in un carcere minorile e a maggio, quando ha chiesto di incontrare i fratelli Graviano, accusati della strage di via D'Amelio. E ieri la figlia più giovane di Paolo Borsellino ha varcato le porte dell'istituto penitenziario di via Burla per uno straordinario colloquio con i redattori-detenuti del giornale del carcere. Un dialogo intensissimo, non sempre facile e con momenti di grande commozione.