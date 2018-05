D'Aversa: "E' la notte più bella della mia vita"

«Sportivamente parlando è la notte più bella della mia vita. Non ci sono parole per esprimere la felicità per quello che abbiamo realizzato. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo concluso la stagione con quello che meritavamo, questa squadra non ha mai mollato, con tutte le difficoltà, tutte le vicissitudini e gli infortuni che abbiamo subito». Così Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha espresso la sua gioia per la storica promozione in A grazie alla vittoria sullo Spezia, che ha permesso agli emiliani di tornare nella massima serie.

L’allenatore, emozionato a fine gara, ha aggiunto: «Abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario. Abbiamo chiuso con la miglior difesa. Ringrazio la società: in un momento di difficoltà, con un’altra proprietà avrebbero fatto la scelta di mandare via l’allenatore. Ora godiamoci questo risultato importante, non era scontato raggiungerlo e ce lo siamo meritato». Il tecnico ha anche ringraziato i giocatori: «I miei ragazzi da quando sono arrivato non hanno fatto altro che stupirmi. Sono sempre scesi in campo con attaccamento alla maglia e volontà di andare oltre le difficoltà e ai propri infortuni. Penso a Lucarelli, Vacca, Scozzarella».

Dall’allenatore anche un pensiero al Foggia, che ha imposto il pareggio al Frosinone permettendo al Parma di tornare in Serie A. «Un gruppo di uomini, forse l’aver impedito ai loro tifosi di andare a vedere la partita ha fatto scattare la molla per fare qualcosa di più».