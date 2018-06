Continua il rapporto d’amicizia nato dopo il terremoto del 2016 tra l’Associazione 108 di San Severino e i club di tifosi parmigiani che all'epoca avevano donato alla Casa di riposo “Lazzarelli” alcune tv di ultima generazione. E' stata inaugurata all’interno dei giardini pubblici “Giuseppe Coletti” di San Severino Marche, una nuova altalena speciale per disabili donata al Comune dall’Associazione 108 “Una Scuola per la Vita” insieme ai Danè Parma 1973, al Circolo Arci “Arturo Toscanini” e al Centro coordinamento Parma Clubs. L’altalena speciale per disabili, realizzata su brevetto europeo, è stata installata dalla impresa Macagi ed è idonea all’uso da parte di persone disabili accompagnate.