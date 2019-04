Fondamentale successo, in chiave salvezza, da parte del Frosinone sul campo della Fiorentina. 0-1 il risultato finale grazie al gol nel finale, all'84esimo, di Daniel Ciofani. Nei due scontri salvezza (occhi puntati dei tifosi crociati) Udinese-Empoli e Cagliari Spal, successo dei friulani, sotto due volte, con De Paul (doppietta che è valsa due volte il pari) e successo firmato da mandragora, gol toscani di Caputo e Krunic. Udinese in dieci per mezz'ora dopo l'espulsione di Zeegelaar. Cagliari, tre punti con i gol di Farago e Pavoletti. Gol romagnolo di Antenucci su rigore.

Risultati

Cagliari-Spal 2-1

Udinese-Empoli 3-2

Fiorentina-Frosinone 0-1

Sampdoria-Roma 0-1

Juventus-Milan 2-1

Parma-Torino 0-0

CLASSIFICA SERIE A

JUVENTUS 84

NAPOLI 63

INTER 56

MILAN 52

ATALANTA 51

ROMA 51

TORINO 49

LAZIO 48

SAMPDORIA 45

FIORENTINA 39

CAGLIARI 37

SASSUOLO 35

PARMA 34

GENOA 33

SPAL 33

UDINESE 32

EMPOLI 31

BOLOGNA 27

FROSINONE 23

CHIEVO 11