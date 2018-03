Bus in fiamme, cancellati voli in partenza da Stansted

Voli in partenza sospesi almeno fino a domani dall’aeroporto londinese di Stansted, e vacanze di Pasqua a rischio per molte persone, a causa delle conseguenze dell’incendio di un bus-navetta avvenuto nel pomeriggio di fronte a uno degli ingressi del terminal dello scalo: base di partenza di molti collegamenti low cost, in particolare Ryanair.

Lo ha reso noto la direzione dello scalo, dopo aver annunciato inizialmente un avvio di ritorno alla normalità. Lo stop è stato deciso per ragioni precauzionali a causa del fumo provocato dall’incidente e dei danni a una parte della zona esterna del terminal. Le fiamme, spente rapidamente da alcune squadre dei pompieri, si sono sprigionate in seguito a un guasto tecnico sul bus, hanno confermato le autorità sulla base delle indagini. Non si segnalano conseguenze per le persone, ma per i passeggeri in queste ore è il caos, anche tenuto conto dell’affollamento pre-festivo. Tutti sono stati invitati a rivolgersi alle compagnie aeree per la riprogrammazione dei voli, inclusi quelli diretti verso l’Italia.