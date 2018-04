Non solo Lucca: è allarme bullismo in tutta Italia (nuovi casi)

Un ragazzo che indossa un casco da motociclista, si avvicina al professore e mima il gesto di prenderlo a testate, un altro studente che appoggia due cestini per la carta sulla cattedra. E poi una voce di sottofondo che dà del "buffone" al docente mentre un compagno gli mette un giubbotto in testa. Il tutto tra ragazzi che ridono e si muovono tra i banchi. E’ quanto appare in un altro video registrato nella classe dell’Itc Carrara di Lucca e postato sui social insieme a quello in cui uno studente minaccia lo stesso professore intimandogli di mettergli sei. (Guarda il video). A Lucca e da Lucca esplode il caso bullismo: un video ripreso e portato che fa il giro del web. E scatena le polemiche

"Qualcuno perderà l'anno"

"Qualcuno perderà sicuramente l’anno ma non tutti anche perchè la scuola deve rappresentare un’occasione di crescita e di recupero. Ovviamente ci saranno delle punizioni ma non va fatta di tutta un’erba un fascio. Con le famiglie abbiamo valutato di lasciare i ragazzi a casa per qualche giorno: bisognerà valutare la posizione dei singoli». E' in sintesi il pensiero del professor Cesare Lazzari, il preside dell’Itc 'Carrarà di Lucca, sotto i riflettori dopo gli episodi di 'bullismò ai danni di un insegnante di italiano e storia di 64 anni, da parte di alcuni studenti che gli chiedono il '6' dopo una verifica, gli svuotano sulla scrivania il cestino della carta, lo affrontano indossando un casco da motociclista.

Il docente, domani, sarà impegnato con i suoi colleghi nel consiglio di classe: si discuterà dell’accaduto e delle sanzioni da prendere nei riguardi degli studenti. «Con il professore ho parlato e ci riparlerò - ha proseguito il dirigente scolastico Cesare Lazzari -. Era sconvolto, ci sono ancora diverse cose da chiarire, compreso il contesto. Quella classe, già in passato, aveva dato qualche problema ma di rilevanza assai inferiore rispetto a ora. Si era trattato di piccoli episodi poi sanzionati, come nel caso del protagonista di uno dei video già allontanato per tre giorni tra le fine di febbraio e l’inizio dello scorso marzo. Sembra però che tali provvedimenti abbiano fatto da detonatore e siano stati presi come una sorta di sfida da parte di alcuni ragazzi». Il preside ci tiene a precisare che l’istituto conta oltre 500 alunni ed è noto nel territorio per la severità e la precisione del corpo docente.

«Con quei ragazzi - ha continuato - stavamo lavorando per far sì che continuassero un percorso scolastico, stavamo tentando di convincerli a cercare un nuovo orientamento ma, con il loro gesto, sembra quasi abbiano cercato di farsi buttare fuori». Per quanto riguarda il video in cui si vede uno studente indossare il casco da moto in aula ed affrontare l’insegnante in modo provocatorio, quasi come se lo volesse colpire, per Lazzari «è un fatto grave, ma bisogna comprendere bene la psicologia del ragazzo. Devo anche capire come il professore ha percepito il contatto con il casco; non va dimenticato che stiamo parlando di minori. Sia ben chiaro, non voglio difendere nè giustificare nessuno, anche in quel caso ci sarà una punizione esemplare, ma bisogna valutare bene. Certo è che quanto accaduto va contro la tradizione delle nostre buone pratiche».

Esplodono i casi di bullismo: Velletri

«Te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale professorè». Un nuovo episodio di bullismo in classe ai danni di una professoressa questa volta in un Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma, dove uno studente ha rivolto alla propria insegnante esplicite minacce il tutto ripreso da uno smartphone e condiviso sui social riscuotendo tantissime visualizzazioni. Il caso è avvenuto un anno ma ora, dopo che il video è diventato virale, i carabinieri hanno inviato un’informativa in Procura. Il video mostra un ragazzo che risponde piccato alla sua insegnante davanti alla minaccia di finire dal preside in seguito all’ennesima nota presa in classe. «Ma chi sei tu per dirmi che devo stare zitto. Ma voi volete proprio finire all’ospedale. Ti faccio squaglià in mezzo all’acido, ti faccio squaglià», ripete il ragazzo che resta seduto al suo posto mentre gli amici ridono davanti allo smartphone. «Mo ti alzo tutto il banco ti alzo, vuoi vedè?», prosegue lo studente con tono minaccioso. «Non mi provocà professorè che poi la macchina non te la ritrovi. Che fai? Chiami il preside e mi fai boccià? Va bene, perdo un anno», continua il giovane che poi si alza per affrontare la prof e quando lei esce dalla classe per andare a chiamare il preside prende a calci la porta dell’aula.

Esplodono i casi di bullismo: Chieti

Ordine di permanenza in casa per i due studenti minorenni responsabili di avere aggredito, minacciato e insultato a scuola, l’8 novembre 2017, un ragazzo di 14 anni: lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila disponendo l’ordinanza per i responsabili degli atti di bullismo avvenuti in un istituto superiore della provincia di Chieti nei confronti di un ragazzo dell’area frentana che frequenta la prima classe dell’istituto e che beneficia del sostegno. L’8 novembre scorso i due studenti, indagati per minacce e lesioni, hanno preso a pugni il 14enne, insultandolo, minacciandolo e gli hanno sbattuto la testa sul banco. Il giorno successivo alla vittima sono giunte minacce su whatsapp, anche con file audio. Il ragazzo che frequenta il convitto della scuola tornando a casa nel fine settimana aveva mostrato grande paura e apprensione al punto che la mamma lo aveva spogliato scoprendo il corpo pieno di lividi ed ecchimosi: all’ospedale di Lanciano i medici hanno diagnosticato al 14enne una distorsione del rachide cervicale, la contusione di una costola ed ecchimosi da aggressione per complessivi sette giorni di prognosi. A denunciare il fatto è stata la stessa madre, intenzionata anche a ritirare il figlio dalla scuola. Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri della compagnia di Atessa e della stazione di Villa S. Maria. Nei confronti degli aggressori erano stati presi provvedimenti disciplinari da parte della scuola che ha collaborato attivamente con gli investigatori per accertare i fatti.

Allarme bullismo

Casi riportati anche nel veneziano dove una ragazzina esasperata dagli insulti via chat si è gettata la finestra. La giovane è viva. Un episodio anche a Bologna (undici ragazzini fra i 14 e i 15 anni - italiani e stranieri - denunciati alla Procura dei minori).

Il ministro Fedeli: "Non vengano ammessi agli scrutini"

«Serve una linea rigorosa e l'attuazione delle sanzioni già previste: di fronte ai fatti di Lucca e di Velletri i ragazzi vanno sospesi, il consiglio d’Istituto deve valutare la gravità dei fatti, che secondo me c'è, e gli studenti devono essere sanzionati fino a non essere ammessi agli scrutini finali». Così la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli al Tgcom 24. «Vanno sospesi e sanzionati anche i ragazzi che hanno girato il video e che hanno guardato quanto avveniva in classe» senza intervenire in difesa del docente.

Calderoli: "Serve il daspo"

«Gli ultimi due gravissimi episodi di bullismo e violenza commessi da studenti minorenni a Lucca, a Velletri e a Chieti confermano che la scuola italiana è diventata una terra di nessuno, dove studenti più deboli, a volte persino disabili, e insegnanti vengono aggrediti, vessati, umiliati e insultati da ragazzini maleducati e violenti. Favoriti dal lassismo delle istituzioni preposte, dalle loro famiglie fino a salire su su fino allo Stato. Questi bulli non vanno rieducati, non bisogna 'invitarli a rifletterè. Questi vanno puniti: con l’espulsione della scuola, con il carcere minorile nei casi più gravi. Basta con questo assurdo buonismo, chi commette violenze o soprusi non merita un’istruzione, via dalle scuole, daspo, come per gli ultras. Lo stesso discorso deve valere per i genitori che aggrediscono i professori: vadano in galera e vengano allontanati dai figli se danno questo pessimo esempio». Lo afferma Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato ed esponente della Lega.