200 potenziali vittime: la Polizia rende noti nome e foto dell'untore per il rilevante interesse pubblico

La foto di Claudio Pinti divulgata dalla Polizia di Stato per esigenze investigative e per il rilevante interesse pubblico che potrebbe riguardare eventuali altre vittime di reato. La Squadra mobile di Ancona sta cercando di contattare coloro che abbiano eventualmente avuto incontri sessuali con Claudio Pinti.

Claudio Pinti, 36 anni e' stato arrestato dalla polizia di Ancona con l'accusa di lesioni gravissime per aver contagiato consapevolmente con il virus Hiv diverse partner occasionali oltre alla compagna.



L’arresto del 36enne di Ancona, affetto dal virus Hiv, accusato di lesioni dolose gravissime, per avere avuto rapporti non protetti almeno 200 partner, è scattato dopo la denuncia dell’attuale compagna, coetanea, che ha scoperto di avere contratto la malattia. La precedente convivente dell’uomo, nella zona di Agugliano (Ancona), forse anche lei contagiata da lui, è deceduta nel novembre scorso per Aids.