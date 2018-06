Forze dell'ordine: più presenti nel Lazio, Emilia Romagna tra i fanalini di coda

Dopo il Lazio (un rappresentante delle forze dell’ordine ogni 104 abitanti), il Molise è la regione italiana con maggiore presenza di forze dell’ordine in rapporto alla popolazione residente (1/123 abitanti) mentre alle spalle c'è la Calabria (1/134, al 3 posto) e molto più indietro Sicilia (1/176, 10 posto) e Campania (1/209, 15 posto).

E' quanto emerge da una elaborazione (dati Conto Economico del Tesoro) fatta da ConvenzionIstituzioni.it

Secondo lo studio, la Lombardia, invece, è all’ultimo posto nel rapporto tra popolazione residente e forze dell’ordine in servizio sul territorio: uno ogni 325 abitanti. Nelle ultime posizioni ci sono anche Veneto (1/304), Emilia Romagna (1/265) e Piemonte (1/246).