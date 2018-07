Vaccini: paziente, cacciato da medico per un like antivax

(ANSA) - BRESCIA, 3 LUG - Messo alla porta dal medico di base per aver messo un like su Facebook ad un commento contro l'obbligo dei vaccini. È quanto ha denunciato un paziente bresciano di un medico della Franciacorta. Sarebbe accaduto venerdì scorso, 29 giugno, e il caso è a conoscenza dell'Ats e dell'Ordine dei medici di Brescia. Il paziente ha spiegato di essere stato invitato dal suo medico di base, con il quale è in cura da 15 anni, a cercarsi un nuovo medico per aver messo un like ad un commento negativo di un utente che contestava la teoria di uno specialista pubblicata sulla pagina Facebook dal medico bresciano. L'uomo era andato dal proprio dottore per farsi prescrivere una visita oculistica.