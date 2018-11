Furto a stand Lucca Comics, prese 6000 buste cannabis legale

(ANSA) - LUCCA, 1 NOV - Un maxi-furto di 6.000 bustine di cannabis 'legale' dal loro stand alla fiera del fumetto 'Lucca Comics' è stato denunciato alla polizia di Lucca dai proprietari di Like Cannabis store, una ditta di Pescia (Pistoia). Secondo la denuncia, ignoti avrebbero portato via le migliaia di buste con cannabis a principio attivo ridotto la cui commercializzazione è legale, più altri prodotti in esposizione. Lo stand era installato a baluardo San Donato, sulle antiche Mura di Lucca. Secondo il proprietario il valore della cannabis portata via è di circa 130mila euro compreso anche il valore di altre centinaia di gadget trafugati insieme. Il furto dallo stand é stato scoperto stamani e potrebbe essere stato compiuto la notte scorsa.(ANSA).