Il fascino e la voce di Paola Turci in concerto al Regio (19 novembre)

Grinta, talento, fascino e determinazione sono le caratteristiche di Paola

Turci, che, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, martedì 19

novembre 2019 salirà sul palco del Teatro Regio di Parma per un concerto

ricco di emozioni e musica.

Lo spettacolo è organizzato da "Caos" in collaborazione con Arci di Parma.

Il 45 giri in tiratura limitata de “L’ultimo ostacolo”, il brano in gara al Festival di

Sanremo che Paola Turci ha presentato sul palco dell’Ariston in duetto con

Giuseppe Fiorello, è già in vendita. La canzone è il primo capitolo del suo

nuovo album di inediti dal titolo “Viva da morire” in uscita il 15 marzo e in

preorder. Un album pieno di vita che prende il titolo da un brano in esso

contenuto e ricco di sorprese.

Sono trascorsi già due anni dall’ultimo album “Il secondo cuore”, un album

rivoluzionario contenente il brano “Fatti bella per te” presentato a Sanremo

2017 dedicato alla sua nuova vita, alla sua rinascita che colpì tantissimo il

pubblico per la sua sensualità.

È inoltre online il video de "L'ultimo ostacolo", diretto dalla regista francese

Anissa Bonnefon e con la partecipazione di Sarah Felberbaum e Giuseppe

Fiorello. I due attori si cercano senza mai incontrarsi facendo immaginare un

sogno o l'inizio di una nuova storia d'amore. Sulla sfondo di Roma Paola Turci

interpreta la sua canzone.

Biglietti in prevendita: sono disponibili tramite il circuito www.ticketone.it e

a partire da mercoledì 20 febbraio alle ore 9,30 presso l’Arci Provinciale di

Parma - (Via Testi, 4 – PR)

Per ulteriori informazioni: Arci Parma tel. 0521 706214 – info@arciparma.it