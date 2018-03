Elezioni: con il ricalcolo Francesca Gambarini esclusa dal Parlamento

Domenica scorsa l’Ufficio elettorale Centrale Nazionale della Corte di Cassazione, a 13 giorni dal voto, aveva finalmente emesso il suo verdetto inserendo l'esponente parmense di Forza Italia Francesca Gambarini fra gli eletti a un seggio alla Camera dei Deputati. Oggi la doccia fredda. L’attuale consigliera comunale di Fidenza è stata esclusa dopo il riconteggio dei voti sul proporzionale a Trento. La Corte d’Appello della città trentina ha assegnato il seggio a Stefania Segnana della Lega.

Un primo riconteggio, meno di una settimana fa, aveva assegnato il posto alla deputata altoatesina di Forza Italia Michaela Biancofiore che così aveva lasciato libero il seggio ottenuto nel collegio parmense per Francesca Gambarini. L'esponente parmense di Forza Italia potrebbe tentare la carta del ricorso in Cassazione. Ipotesi però che, almeno per il momento, sembra non verrà considerata.