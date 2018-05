Da Forza Nuova un'intimidazione alla stampa

Le redazioni di alcune testate giornalistiche di Parma - tra cui quella del sito della Gazzetta - hanno ricevuto da Forza Nuova una mail in cui vengono «invitati» ad una «passeggiata» della sicurezza con alcuni militanti del movimento di destra. «Aspettiamo una vostra risposta, nel caso contrario provvederemo ad organizzare dei presidi sotto le vostre sedi», dice il testo contro cui ha preso posizione la Federazione Nazionale della Stampa Italiana: «rappresenta - scrive la Fnsi insieme all’Associazione della stampa dell’Emilia-Romagna - una forma di intimidazione che verrà segnalata all’Osservatorio per la sicurezza dei giornalisti del Viminale».

«Nessuna "testata" contro la libertà di informazione o contro la Costituzione - proseguono - cadrà nel silenzio. Coloro che con le minacce vogliono intimidire il lavoro dei giornalisti si mettano il cuore in pace: non c'è spazio per metodi fascisti. Fnsi e Aser sono vicini ai colleghi di Parma, dentro e fuori dalle redazioni. La libertà di stampa va difesa quotidianamente esercitando la professione in modo libero e indipendente, senza tener conto di minacce di stampo neofascista».

Anche il Comitato di redazione della Gazzetta condanna l'intimidazione: «Il comitato di redazione della Gazzetta di Parma - si legge nella nota - condanna fermamente il comunicato chiaramente intimidatorio di Forza Nuova, sottolineando come in passato i comunicati inviati siano stati pubblicati e anche gli eventi seguiti dalla redazione come avviene per ogni forza politica».

Solidarietà alla stampa locale è arrivata anche dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. «Forza Nuova, che di nuovo non ha nulla perché rappresenta un rigurgito fascista - ha scritto su Facebook - minaccia la stampa locale: o venite alla nostra manifestazione o presidiamo le vostre sedi. Forse nel loro mondo funziona così, a forza di minacce. Nel mondo della civiltà funziona diversamente. Barra dritta sui nostri valori. Senza se e senza ma».