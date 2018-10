Parma Marathon, ecco tutte le modifiche alla viabilità

Ci siamo. Domani è in programma la terza edizione della Parma Marathon. Anche quest’anno sarà la Cittadella il cuore della manifestazione, a partire da oggi quando il parco si animerà fin dal mattino con sessioni gratuite di cycling group, orienteering, le attività sportive del Csi per i ragazzi, l’area Food & Drink e l’immancabile Expo della Parma Marathon. Sempre oggi sarà operativa la segreteria organizzativa, per il ritiro di pettorali e pacchi gara. Domani alle 9,15 dalla Cittadella prenderanno il via tutte le competizioni (ad eccezione della 32 km, che partirà dal parcheggio scambiatore Sud per arrivare in Cittadella, con servizio navetta dalle 7.30 alle 8.30) e le non competitive.

La Competizione Parma Marathon 2018 effettua in contemporanea la partenza della «42 km» dal Parco Cittadella e della «30km» dal parcheggio scambiatore Sud entrambe alle ore 9.15.

Due le novità più importanti. La prima si chiama Parma Marathon Kids, ovvero «La Corsa di Putén». È la gara riservata ai piccoli runner, dai 5 agli 11 anni. Si sfideranno oggi, in Cittadella, a partire dalle 17 (ritrovo dalle 15). La seconda novità è «Lo Staffettone», nuova formula di gara a squadre da tre elementi; di questi, ciascuno deve essere iscritto ad una distanza diversa tra le tre competitive disponibili (42, 32 e 10 km). I tempi dei singoli atleti saranno sommati per definire la classifica finale.

Il centro storico sarà interessato dalla manifestazione indicativamente dalle ore 9 alle 11 circa mentre la zona Campus, Martinella, Val Parma dalle ore 9.15 alle ore 11.30 circa.

Strada Argini Parma (ambito territorio comunale) e Strada Bassa dei Folli saranno interessate indicativamente dalle ore 10.15 alle ore 14:30 circa, con sensi unici di marcia ove previsto. L’arrivo di gara è previsto al Parco Cittadella ed Il termine della manifestazione è previsto per le ore 14.45 circa.

In sintesi, sarà istituito il divieto di circolazione al passaggio dei podisti su tutte le strade interessate dal percorso, ad eccezione di alcuni tracciati in cui le carreggiate stradali saranno parzializzate per consentire il transito veicolare però in un solo senso.

Ecco l'elenco dettagliato. In viale Rustici istituzione del senso unico di marcia con direzione sud-nord sulla corsia non interessata dal passaggio dei podisti. In strada Langhirano – da via Liani a rotatoria tangenziale. sud, istituzione del senso unico di marcia con direzione nord-sud sulla corsia di marcia non interessata dal passaggio dei podisti (comunque fino al passaggio dell’ultimo concorrente).

In strada Martinella, da strada Alberi a via Donatori di Sangue, istituzione del senso unico di marcia con direzione Sud-Nord sulla corsia non interessata dal passaggio dei podisti. In via Pastrengo corsia est, istituzione del senso unico di marcia con direzione nord- sud sulla corsia non interessata dal passaggio dei podisti. In strada Argini Parma, istituzione del senso unico di marcia con direzione nord-sud tra Parma e Basilicanova.

E proprio il Comune di Montechiarugolo ha emesso un’ordinanza che dispone la modifica della viabilità ordinaria di Basilicanova. Dalle 9,45 e sino alle 14, nella centrale Piazza Ferrari e nell’area di parcheggio denominato Parco Monsignor Guerra lato via Garibaldi, sarà in vigore il divieto di circolazione e sosta, con rimozione dei veicoli. Dalla medesima ora e fino al passaggio del cartello «Fine gara podistica», il divieto di transito vigerà anche nelle seguenti vie: Mamiano (dall’incrocio con la strada provinciale 513 al confine con il Comune di Traversetolo), Maestà’ (frazione Piazza – dall’incrocio con la s. p. 513 a Via Garibaldi), Garibaldi (dall’intersezione con Via Ugo Foscolo fino a via Argini Nord Sud), Argini Nord (dall’intersezione con via Garibaldi all’intersezione con viale Nuovo), Argini sud (da via Smeraldi all’intersezione con via Garibaldi.

Per chi proviene da Mamiano il divieto di circolazione è posto all’intersezione con via Dante, con obbligo di svolta sulla stessa via Dante). Tutti i mezzi percorrenti via Argini Sud, provenienti da direzione Mamiano e diretti a Parma, dovranno obbligatoriamente svoltare su via Dante in direzione Forca. Nella predetta fascia oraria, viene previsto pure il divieto di fermata in alcune vie.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA' (MAPPA)