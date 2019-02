Convegno su "Foibe e fascismo": Fratelli d'Italia e Anpi ai ferri corti

Foibe:è polemica tra Fratelli d'Italia e l'Anpi. Il senatore FdI Luca Ciriani critica l'Anpi per il suo sostegno a un convegno sul tema "Foibe e Fascismo", durante il quale sarà diffuso il video "La foiba di Basovizza: un falso storico". L'associazione partigiani risponde che non si tratta di una sponsorizzazione e che il convegno non è negazionista.

FRATELLI D'ITALIA ALL'ATTACCO: "CONVEGNO NEGAZIONISTA, VERGOGNA". «E' vergognoso che l’Anpi sostenga e partecipi a convegni che negano la tragedia delle foibe. In Italia dopo decenni di verità negate, dopo aver coperto le brutali violenze delle truppe comuniste di Tito, finalmente una legge riconosce ufficialmente la pulizia etnica che subirono migliaia di nostri connazionali in Istria e Dalmazia. E' indecente, quindi, che ci sia ancora chi, accecato da furore ideologico, contini a negare quanto accaduto». A dirlo il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, commentando la notizia del convegno su «Foibe e Fascismo», organizzato tra gli altri dall’Anpi, che si terrà il 10 febbraio a Parma, e nel corso del quale sarà diffuso il video «La foiba di Basovizza: un falso storico».

«E' inaccettabile - aggiunge - che l’Anpi si renda protagonista di tale operazione negazionista, visto che come associazione percepisce contributi dallo Stato italiano. Quello stesso Stato italiano che con una sua legge ha attestato che le foibe non furono un falso storico. Mi chiedo, quindi, se questo convegno è stato realizzato anche con il contributo economico dell’Anpi. Al tal proposito, presenterò un’interrogazione per fare chiarezza. E se si accertasse l’utilizzo di risorse in tal senso, oltre a trovarci dinanzi a una situazione di estrema gravità e sgradevole, chiederò il blocco dei fondi a favore dell’Anpi» conclude Ciriani.

L'ANPI: "NESSUN NEGAZIONISMO E NESSUNA SPONSORIZZAZIONE".

Dopo le accuse per un convegno dal titolo "Fascismo e Foibe", a Parma il 10 febbraio, con tra l'altro un’interrogazione annunciata dal deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti al Governo, l’Anpi della città emiliana replica: «Nessun convegno negazionista e nessuna sponsorizzazione», dice il presidente Aldo Montermini all’ANSA. «Siamo di fronte ad affermazioni prive di ogni fondamento», aggiunge l’esponente dell'Associazione partigiani, aggiungendo che «si tratta in realtà della quattordicesima edizione di una iniziativa, promossa dal comitato antifascista antimperialista e per la memoria storica, che in occasione della giornata del ricordo, invita a riflettere, oltre che sulle foibe, anche sul ruolo che ha avuto l’occupazione fascista in quelle terre. Da qui a parlare di negazionismo ce ne corre».

Foti aveva parlato di «un’altra brutta pagina per la storia dell’Italia» dopo «il vergognoso post revisionista dell’Anpi Rovigo e le perplessità espresse dall’Anpi Padova sul film "Rosso Istria", aggiungendo che l’Anpi di Parma «ha deciso di sponsorizzare una conferenza negazionista, alla presenza di registi e storici da sempre sostenitori di posizioni revisioniste».

«L'Anpi - prosegue Montermini - è sempre stato presente all’iniziativa e anche quest’anno parteciperà (che è diverso da sponsorizzare) in piena autonomia come è suo costume - spiega ancora Montermini - Con la propria posizione autonoma che è quella del Comitato nazionale dell’associazione, ribadita dalla nostra presidente nazionale Carla Nespolo in occasione dell’episodio che ha coinvolto l’Anpi di Rovigo».