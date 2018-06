Tre giorni di eventi in ricordo di Silvia Mantovani a Monticelli

Tre giorni di intrattenimenti di varia natura «serviranno» a mantenere vivo il ricordo di Silvia Mantovani. Alla giovane, barbaramente uccisa diversi anni fa, è dedicata la manifestazione intitolata «Monticelli in festa - 12° Vesparaduno Silvia Mantovani», che si terrà al Punto Blu, nel paese termale, venerdì 29 e sabato 30 giugno e domenica 1° luglio. L’evento è organizzato dall’asd Punto Blu sport, in collaborazione con il circolo Arci «Giuseppe Verdi» e con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo.

L’evento prevede: l’allestimento di un’area street food, dal sapore parmigiano, nonché di una dedicata alla cucina tipica, organizzata dall’équipe della protezione civile, la presenza di alcuni birrifici parmigiani e di uno reggiano e del mercatino vintage. Il sipario si alzerà venerdì, alle 18, con la messa in ricordo di Silvia Mantovani, celebrata di fronte al monumento a lei dedicato, nel giardino dell’asd Punto Blu Sport. Nel corso della serata si alterneranno sul palco il gruppo rock Hard as a rock e i ragazzi parmigiani del gruppo Solecismi Pedestri, mentre sabato sera saliranno sul palco i Black Cat & The White Rabbits e, a seguire, il gruppo Radio freccia, cover band di Luciano Ligabue. Sabato pomeriggio: tour delle Vespe nelle frazioni comunali di Montechiarugolo; Vespabimbi; «La violenza sulle donne e il femminicidio», performance interattiva della cooperativa sociale Giolli - Teatro dell’Oppresso. A seguire avrà luogo il dibattito curato dal giornalista Gabriele Balestrazzi, responsabile dell’associazione «Maschi che si immischiano», con l’intervento di professionisti e personalità del territorio e dei rappresentanti del Centro antiviolenza di Parma, Liberiamoci dalla violenza (Ldv), Ausl di Parma, Aps Le Violette, Gruppo Amici di Silvia Mantovani - Punto Blu. Il tutto per portare testimonianze e percorsi, in merito alla violenza sulle donne.

Per domenica, il ritrovo delle Vespe nell’area antistante il Punto Blu è fissato per le 8.30. Il programma prevede, per le 10, un giro nelle montagne dell’Appennino, con sosta a Langhirano, per un aperitivo e pranzo in un ristorante di Santa Maria del Piano.