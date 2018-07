Ciao Giovannino - Mezzo secolo fa il suo cuore si fermò a Cervia

«Un povero diavolo che, durante un ragguardevole numero di anni, s’è arrabattato in centomila maniere per vivere, riesce finalmente a morire; e, da brav’uomo qual è sempre stato, s’industria a tirar le cuoia nel modo più dignitoso e regolamentare possibile. Poi, si capisce, esalato con una adeguata smorfia l’ultimissimo respiro, esclama fra sé: “Anche questa è fatta e non ci pensiamo più”; quindi, giustamente soddisfatto, si va a godere lietamente l’eterno riposo. È naturale tutto questo? “Naturalissimo” direte voi. Può forse accadere diversamente? “Giammai” mi rispondete in coro. Benissimo: allora io vi annuncio solennemente che se uno è proprio nato sotto una cattiva stella, non cava un ragno dal buco neanche morto. E ve lo dico per esperienza. Infatti io, per quanto da lungo tempo sia definitivamente defunto a tutti gli effetti di legge, e sia sotterrato sotto una rispettabile quantità d’autentica terra, non sono ancora riuscito ad allontanarmi da questa benedetta Parma».

Aveva 29 anni, Giovannino Guareschi quando, su «Bazar» scriveva questa “novella”, riguardante la morte, l’ascesa al Paradiso e la visione del proprio funerale.

È tutt’ora vero che Giovannino non è mai riuscito ad allontanarsi “da questa benedetta Parma”. E se n’è accorta, benissimo, anche la sua città: tanto che oggi si ritrova a ricordarlo, mezzo secolo dopo quel 22 luglio del ‘68 quando, nella casa di Cervia, località di villeggiatura scelta da Guareschi al limitare marittimo della sua terra, a Giovannino si fermò il cuore e, come aveva scritto 31 anni prima, il suo spirito venne ricacciato dal Padreterno qui, dalle nostre parti, a gironzolare finché non si fosse liberato un buco in Paradiso.

Ma se Guareschi s’immaginava alle prese con l’impossibilità di accedere alla propria regolamentare parte di cielo, Baldassarre Molossi scriveva, sulla «Gazzetta», che Giovannino riposava nel cimitero dei galantuomini, “un luogo poco affollato”.

«Adesso vi racconto tutto di me» – scriveva Guareschi nel risvolto di copertina del “Don Camillo e il suo gregge” – e, nella lettera alla professoressa di Civitavecchia riprendeva: «[…] la mia vita non è ciò che comunemente si dice un romanzo: infatti (e di questo particolarmente mi fanno colpa i miei colleghi) la mia vita ha un principio, un seguito ma manca della fine». Altra “profezia” guareschiana: nonostante l’ultimo domicilio conosciuto del papà di Peppone e don Camillo sia il cimitero di Roncole Verdi, la vita di Giovannino, grazie alle sue opere, grazie ai suoi “ventitré lettori”, sparsi a falangi per tutto il mondo, manca tutt’ora della fine.

Così, se ricordiamo il 22 luglio di 50 anni fa, lo ricordiamo come il momento in cui, scriveva Guareschi nel ‘37, il Buon Dio gli disse ciò che avrebbe dovuto fare, da morto: «Sei un buon giovane e cercherò di fare dei miracoli. Adesso da bravo torna giù, senza risuscitare. Ritorna giù in spirito: io ti manderò poi a chiamare. […] Cerca di non combinarmi, come al solito, dei pasticci e statti bene…”. Ho detto signorsì e sono ritornato a Parma in ispirito». E, grazie a Dio, Giovannino è ancora qui!