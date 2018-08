Il fratello di Florentina: "Voglio sapere cosa le è successo"

Florentin Nitescu se n'è andata o è stata uccisa? Il mistero resta e dura ormai da più di cinque anni. Costel Nitescu, il fratello della 33enne scomparsa da Albareto nel gennaio 2013, scrive un messaggio alla Gazzetta di Parma, prima in romeno, poi in italiano: "Voglio sapere cosa è successo a mia sorella Nitescu Florentina, non sappiamo nulla di lei dopo 5 anni". Ma in realtà non ci sono risposte, al momento.

Era la notte tra il 24 e 24 gennaio 2013 quando Florentina Nitescu, 33enne di origini romene, scomparve dalla casa di Albareto dopo un litigio con il compagno. Indagato per omicidio volontario, nello scorso mese di maggio il gip ha archiviato le accuse.