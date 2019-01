Sicurezza dei “grandi eventi” affidata a richiedenti asilo appena sbarcati: arresti e perquisizioni

Dalle coste libiche alla security. Con falsi decreti prefettizi utilizzavano “in nero” anche profughi richiedenti asilo, nomadi e pregiudicati per gestire la sicurezza dei “grandi eventi” tra cui i concerti dei Rolling Stones, Depeche Mode e di Vasco Rossi. Sfruttando i richiedenti asilo, sottopagati e impreparati in quanto dotati di falso decreto prefettizio, hanno messo a rischio l’incolumità di centinaia di migliaia di persone. I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, sotto il coordinamento del pubblico ministero Valentina Salvi, dalle prime ore di questa mattina sono impegnati tra l’Emilia e la Lombardia nell’esecuzione di varie perquisizioni domiciliari e di 4 ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti indagati chiamati di rispondere, a vario titolo, dei reati di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, false attestazione a pubblico ufficiale e falso materiale in autorizzazioni amministrative.