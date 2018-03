"Volevo nascondermi'": Elio Germano sarà il pittore Ligabue sullo schermo

Inizieranno a maggio le riprese di "Volevo nascondermi", il film scritto e diretto da Giorgio Diritti sulla vita del pittore Antonio Ligabue, che sarà interpretato da Elio Germano.

L’opera è prodotta da Palomar in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e le istituzioni locali di Reggio Emilia. Alla sceneggiatura hanno contribuito, oltre al regista bolognese, Tania Pedroni e Fredo Valla. Sul grande schermo sarà raccontata la tormentata esistenza di "Toni" Ligabue, pittore naif e immaginifico che dipingeva tigri, gorilla, leoni e giaguari vivendo negli sconfinati pioppeti delle golene del Po. E le riprese saranno effettuate prevalentemente nel Reggiano, la terra in cui l’artista crebbe e costruì la sua carriera.

Una vita di durezze che è allo stesso tempo una fiaba: la storia di un bambino solo ed emarginato che trovò nella pittura una forma di riscatto per esprimersi e farsi amare dal mondo. Palomar, in corrispondenza del primo progetto cinematografico che interesserà direttamente il territorio reggiano, sta elaborando un percorso - d’intesa con la Regione Emilia-Romagna e con le istituzioni locali di Reggio Emilia - finalizzato a creare una propria unità operativa locale, con l’obiettivo di dare continuità alla propria azione produttiva dei prossimi anni nella regione.

Entro la prossima estate, infatti, Palomar ha in programma di insediare a Reggio Emilia una propria unità produttiva all’interno del Tecnopolo per la ricerca industriale, attorno al quale si sta sviluppando il Parco Innovazione, il progetto di trasformazione della storica area industriale dismessa delle Ex Officine Reggiane nel primo polo europeo di carattere scientifico-tecnologico-umanistico al servizio delle imprese e della ricerca.

«Per il nostro territorio? - sottolinea l’assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti - significa avere la possibilità di aprirci a nuove potenzialità, in linea con l’impegno a fare della cultura e della creatività "produttori" di sviluppo».